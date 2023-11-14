Защитник «Краснодара» Алонсо: «Перед нами не стояло задачи занять 1-е место, но пока это удается. Кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты»
Хуниор Алонсо высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ после первого круга.
— Вас удивил мощный старт команды в сезоне?
— Поначалу — да. Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удается. Сейчас мы пожинаем плоды работы, начатой еще в январе. Новый тренер донес до нас свои идеи, мы хорошо и правильно их восприняли.
Кроме того, клуб качественно доукомплектовался. Мне кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты, – сказал защитник «Краснодара».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария