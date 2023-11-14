Защитник «Краснодара» Алонсо: «Перед нами не стояло задачи занять 1-е место, но пока это удается. Кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты»

Хуниор Алонсо высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ после первого круга.

— Вас удивил мощный старт команды в сезоне?

— Поначалу — да. Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удается. Сейчас мы пожинаем плоды работы, начатой еще в январе. Новый тренер донес до нас свои идеи, мы хорошо и правильно их восприняли.

Кроме того, клуб качественно доукомплектовался. Мне кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты, – сказал защитник « ».

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