Хуниор Алонсо: «35 часов добираюсь в «Краснодар» из сборной! Никогда в жизни столько не ездил. Уровень стресса повышается»

Теги премьер-лига Россия сборная Парагвая по футболу Краснодар Хуниор Алонсо Футбол

Хуниор Алонсо рассказал о трудностях поездок из сборной Парагвая в «Краснодар».

«Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия тоже большая страна, и мы много перемещались, но там перелеты не превышали одного-полутора часов. Здесь же из-за закрытия аэропорта в Краснодаре нам приходится совершать долгие переезды.

Это очень тяжело. Для понимания мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.

Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Получается, из Парагвая я выехал в среду, а к команде присоединился в пятницу.

В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой», — сказал защитник «Краснодара».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korysh
ну тут его точно можно понять. В любом московском клубе было бы уже гораздо легче
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
сейчас тебе болельщики московских команд расскажут, что это фигня и они аж целый один раз за сезон выезжают в Краснодар и это очень сложно!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Василий Чацкий
Как же тяжело летать бизнес классом((( бедный несчастный футболист(((
долго летать и ехать сложно само по себе, изматывает
не поспать нормально, не поесть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диван Диваныч
«Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально» - первый шаг к адаптации в РФ
Еще несколько таких перелетов и начнёт просить водочку принести вместо рома на рейс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Сомневаюсь, что он в экономе летает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ korysh
ну тут его точно можно понять. В любом московском клубе было бы уже гораздо легче
не намного , все равно Дубаи и Сан Паоло не миновать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
каток Третьяка
Ответ Максим Столбов
Футболисты СКА-Хабаровск, хоккеисты Амура и Адмирала, добро пожаловать в наш мир, сосунок.
да ладно, без плофа дальневосточники за пол года делают 10 выездов в даля всего))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ks-1993
Ответ каток Третьяка
да ладно, без плофа дальневосточники за пол года делают 10 выездов в даля всего))
в ФНЛ 18-20 игр гостевых с кубком, плюс сборы. достаточно летают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий