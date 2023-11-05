Хуниор Алонсо: «Успех «Краснодара» – это не секрет, только упорная работа. Конкурировать с «Зенитом» возможно»
Защитник «Краснодара Хуниор Алонсо высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 13 матчей «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко и имея на игру меньше.
«Успех «Краснодара» – это не секрет, только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца.
Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать.
Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», — сказал Алонсо.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
То-то я гляжу как судьи от матча к матчу Зениту помогают....
Вон, Круг наглым образом своё лицо о беззащитный локоть балтийца разбил, а судье хоть бы хны....
Ты первый раз футбол посмотрел что ли?