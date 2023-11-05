Хуниор Алонсо: «Успех «Краснодара» – это не секрет, только упорная работа. Конкурировать с «Зенитом» возможно»

Защитник «Краснодара Хуниор Алонсо высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 13 матчей «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко и имея на игру меньше.

«Успех « » – это не секрет, только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца.

Конечно, конкурировать с « » возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать.

Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», — сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!