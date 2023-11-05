Хуниор Алонсо: «Успех «Краснодара» – это не секрет, только упорная работа. Конкурировать с «Зенитом» возможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Хуниор Алонсо Футбол

Защитник «Краснодара Хуниор Алонсо высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 13 матчей «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко и имея на игру меньше.

«Успех «Краснодара» – это не секрет, только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца.

Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать.

Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», — сказал Алонсо.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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26 комментариев

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GenchiK
Ответ Алексей Ненахов
Возможно меня захейтят , но не верю в успех Краснодара,скорей они займут 4 место , первым будет Зенит а Спартак и Цска разыграют второе и третье
Ну про Спартак боюсь ты загнул...
+11
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+11
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Кирилл Демченко
Ответ Краснодар лучший
Зенит не сможет-судья поможет!
ещё матч не начался уже начинается нытья про судей. позиция слабых, вот поэтому вы и не станите чемпионами.
+7
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Кирилл Демченко
ждём вас в Санкт-Петербурге, посмотрим как вы будете конкурировать
+6
-2
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Доктор Верховцев
Можно, можно. Но недолго!
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ефрейтор
на мой взгляд конкуренция питера, краснодарцев и Самары закончилась в 14 туре...
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Vlad Mironenko
Ответ Алексей Ненахов
Возможно меня захейтят , но не верю в успех Краснодара,скорей они займут 4 место , первым будет Зенит а Спартак и Цска разыграют второе и третье
Спартак остановился на трехтуровом трофее
+2
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Архитектор Мендисабаль
Вас сегодня Крылья вынесут.
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ТрактоПоктер
Ответ Краснодар лучший
Зенит не сможет-судья поможет!
Ахахахах
То-то я гляжу как судьи от матча к матчу Зениту помогают....
Вон, Круг наглым образом своё лицо о беззащитный локоть балтийца разбил, а судье хоть бы хны....
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Александр Трынкин
Ответ Алексей Ненахов
Возможно меня захейтят , но не верю в успех Краснодара,скорей они займут 4 место , первым будет Зенит а Спартак и Цска разыграют второе и третье
братан, харэ бухать с самого то утра
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Виталик Украинский
Ответ Краснодар лучший
Это точно! Админресурс четко работает на Вас. Не понятно только вам самим приятно это это осознавать? Черданцев так вообще языком своим поганым с ног до головы Вас обслюнявил. Фу мерзость!
Наиянул сову на глобус, набросил органики на вентилятор и стал похожим на поклонников КБ клуба. Вам самим приятно это осознавать?
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Доктор Верховцев
Ответ Краснодар лучший
Это точно! Админресурс четко работает на Вас. Не понятно только вам самим приятно это это осознавать? Черданцев так вообще языком своим поганым с ног до головы Вас обслюнявил. Фу мерзость!
Так это админресурс давеча Круговому нос расквасил и Клаудиньо каждый матч ноги ломает! А я-то думал!
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Доктор Верховцев
Ответ Краснодар лучший
Ты послушай только Черданцева и всё сразу понятно. У Вас же даже свой-личный комментатор. О чем ещё можно говорит. До этого Орлов был-тошно было, видать решил на старости лет за ум взяться и отказался от такой блевотины. Плюшевые Вы чемпионы и по-любому скоро это закончится.
Играет сильнейший клуб страны с аутсайдером. Что Черданцев должен был говорить? Какой прекрасный автобус ставит Балтика? Как Балтика удерживает мяч в ногах у игроков Зенита? Как изощрённо Круговому разбили нос, и как прекрасно, арбитр не увидел?
Ты первый раз футбол посмотрел что ли?
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Доктор Верховцев
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Это футбол детка! Так бывает. Нужно ж где то и пожертвовать незначительными игроками. А Ваши бедные бразильцы в шоке! Их бьют сдесь! Им же другое обещали! Поэтому сюда и едут. В Европе похрену на бразильцев. Неймара сломали и ничего. Сегодня больше чем уверен Кордобе карточку дадут -чтоб с Зенитом не сыграл.
Что за чушь ты несёшь? Надеюсь, Крылья размажут говядину по газону без карточек.
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Доктор Верховцев
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Недавно Вас этот аутсайдер грохнул в кубке. Плюшевый клуб с плюшевыми игроками.
Ты футболом давно интересуешься? Пару недель?
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