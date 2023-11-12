Алип про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» пока не пропустит – не проснется. Богданыч всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться»
Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о ничьей с «Краснодаром».
Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась со счетом 1:1.
– Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка?
– Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснемся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась.
До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.
– Почему так?
– Богданыч (Сергей Семак – Sports.ru) на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше, – сказал Алип.
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Жалко, Андрей не забил в конце.
У Зенит наоборот