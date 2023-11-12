Алип про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» пока не пропустит – не проснется. Богданыч всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о ничьей с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир закончилась со счетом 1:1.

– Почему в матче с « » получилось два разных отрезка?

– Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснемся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась.

До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

– Почему так?

– Богданыч (Сергей Семак – Sports.ru) на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше, – сказал .

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