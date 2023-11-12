Алип про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» пока не пропустит – не проснется. Богданыч всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Нуралы Алип Чемпионат.com Футбол

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о ничьей с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась со счетом 1:1.

– Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка?

– Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснемся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась.

До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

– Почему так?

– Богданыч (Сергей Семак – Sports.ru) на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше, – сказал Алип

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13 комментариев

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Bill Zapulil
Второй не забили, потому что второй не пропустили. Все четко.
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Доктор Верховцев
Да... уж...
Жалко, Андрей не забил в конце.
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antip2000@pisem.net
Я правильно понял, что он предлагает пропускать на первых минутах?
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shava72
Ответ Доктор Верховцев
Да... уж... Жалко, Андрей не забил в конце.
Андрею чутка не хватило, но вот почему Изидор не замкнул? Вернуть его обратно, разочаровал полностью.
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Lol Ko
Ответ Ваге Геворгян
Справедливости ради, у Зенита единственный шанс был на концовку, когда Краснодар устанет... Краснодар по хорошему в первом тайме два отгрузить должен был..., и ещё если бы Зенит бегал так как в конце, оголяя тыли, то в первом тайме Краснодар снял бы все вопросы как Оренбург
А почему Краснодар в концовке устанет, а Зенит - нет?
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Pushkin_CR7
Просыпаться с утра надо
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Ваге Геворгян
Справедливости ради, у Зенита единственный шанс был на концовку, когда Краснодар устанет... Краснодар по хорошему в первом тайме два отгрузить должен был..., и ещё если бы Зенит бегал так как в конце, оголяя тыли, то в первом тайме Краснодар снял бы все вопросы как Оренбург
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Spaten
Как говорит Миллер, пока бык не боднет , лев не проснётся
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Wiley Fox
- Сержан, вставай! - говорит семак этому полену
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Доктор Верховцев
Ответ shava72
Андрею чутка не хватило, но вот почему Изидор не замкнул? Вернуть его обратно, разочаровал полностью.
Ну там отскок с полутора метров. В динамике тяжело ожидать такой и подстроиться заранее. Изидор, может, вообще уже мяч в сетке видел.
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Lol Ko
Ответ Bill Zapulil
Второй не забили, потому что второй не пропустили. Все четко.
А как же "не забиваешь ты - забивают тебе"? ))
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zzzeeerrrooo
Ответ Ваге Геворгян
Справедливости ради, у Зенита единственный шанс был на концовку, когда Краснодар устанет... Краснодар по хорошему в первом тайме два отгрузить должен был..., и ещё если бы Зенит бегал так как в конце, оголяя тыли, то в первом тайме Краснодар снял бы все вопросы как Оренбург
У Оренбурга была аномальная реализация
У Зенит наоборот
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Кирилл Демченко
Ответ Lol Ko
А почему Краснодар в концовке устанет, а Зенит - нет?
ну может потому что Краснодару не так просто добраться до выездных матчей и из за этого у них проблемы с восстановлением.
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