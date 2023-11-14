Мостовой о выступлении «Спартака» в 1-м круге: «Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке»
Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге в Мир РПЛ.
После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.
– Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?
– Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.
– Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?
– Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы, – сказал экс-игрок «Спартака».
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Как итог - 6 место, которое запросто может остаться нашим и по итогу всего чемпионата. Это не мой вывод. Это констатация факта.