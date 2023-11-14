Мостовой о выступлении «Спартака» в 1-м круге: «Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге в Мир РПЛ.

После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

– Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?

– Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.

– Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?

– Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы, – сказал экс-игрок «Спартака».

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11 комментариев

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Антон Бывалов
Ответ kokakoka
Да и привычными чемпионами трёх туров уже стали 💪
Ну посмотрим, кто будет в конце сезона смеяться 😉
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Локоть Артеста
С тобой во главе Спартак железно занимал бы первое место. С конца.
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T622222
Команда на своем заслуженном месте и низкий класс исполнителей. Поэтому Мост просто накидывает
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Алексей Маликов
Что мы нынче видим? -1 в графе забитых и пропущеных.Трансферные неудачи, где Рябчук и Медина не впечатляют, а Бонгонда вообще потерялся. Какие-то заморочки у Соболева или с Соболевым, по итогу которых мы играем без единственного нападающего. Абсолютно непонятная ситуация с Джикией.

Как итог - 6 место, которое запросто может остаться нашим и по итогу всего чемпионата. Это не мой вывод. Это констатация факта.
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Алексей Ненахов
Разница межу 3 и 6 местом одно очко , так что эти разговоры вода
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Леонид Матросов
Почему Этому царю не задают вопросы про Страсбург, про Сельту, у которой дела идут из рук вон плохо. Кто его причислил к ветеранам Спартака?
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Madcomposer
Ответ NIK7478
Зенит и Краснодар в этом сезоне недосягаем для Спартака, это - раз! А за 3-е место будут бороться ЦСКА и Динамо, например. И я не вижу, за счет чего Спарта может их опередить, особенно Динамо. Предполагаю, что Динамо после зимней паузы начнет стабильно побеждать, состав у них мощный. Так что не знаю, каким таким образом Спартак будет в тройке. Есть только один вариант - если вместо Абаскаля придет хороший тренер.
Мостовой?)
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