Александр Мостовой: «Ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные какие-то. На игре «Спартака» это отражается. Не все в клубе понимают решения Гильермо»

Александру Мостовому не нравится поведение Гильермо Абаскаля.

« не выглядит как тренер, который способен оказывать влияние на футболистов. Он сам еще молодой, где-то чересчур эмоциональный. Вероятно, не все игроки в клубе понимают его решения, какое-то напряжение присутствует. Ситуация с Соболевым это отражает.

проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих . Абаскалю нужно искать выход из сложившейся ситуации, иначе игрок может запросить трансфер в другой клуб.

Но вообще ни , ни Абаскаль не внушают доверия, нервные они какие-то. И на игре команды эти нервы отражаются», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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