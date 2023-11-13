Александр Мостовой: «Ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные какие-то. На игре «Спартака» это отражается. Не все в клубе понимают решения Гильермо»
Александру Мостовому не нравится поведение Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль не выглядит как тренер, который способен оказывать влияние на футболистов. Он сам еще молодой, где-то чересчур эмоциональный. Вероятно, не все игроки в клубе понимают его решения, какое-то напряжение присутствует. Ситуация с Соболевым это отражает.
Александр проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих РПЛ. Абаскалю нужно искать выход из сложившейся ситуации, иначе игрок может запросить трансфер в другой клуб.
Но вообще ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные они какие-то. И на игре команды эти нервы отражаются», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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нервные из Спартака, тренеришки из Зенита...
что же происходит в головах наших футболеров? ведь то, что знаем мы, обычные болелы, возможно даже не 10я часть их "чудачеств".
.......
А что за список, почему не знаю? Куда он входит?))