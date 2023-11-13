Александр Мостовой: «Ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные какие-то. На игре «Спартака» это отражается. Не все в клубе понимают решения Гильермо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Александру Мостовому не нравится поведение Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не выглядит как тренер, который способен оказывать влияние на футболистов. Он сам еще молодой, где-то чересчур эмоциональный. Вероятно, не все игроки в клубе понимают его решения, какое-то напряжение присутствует. Ситуация с Соболевым это отражает.

Александр проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих РПЛ. Абаскалю нужно искать выход из сложившейся ситуации, иначе игрок может запросить трансфер в другой клуб.

Но вообще ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные они какие-то. И на игре команды эти нервы отражаются», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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15 комментариев

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Н.Ф.
Мостовой: "Нет, Абаскаль мне не нравится. Нервный он какой-то... Весь такой... Одно слово — в футбол никогда не играл".
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Гриша
Сказал про Абаскаля, ну все можно спать спокойно
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Quiet Dad
бельгийцы взяли нервного в национальную сборную.
нервные из Спартака, тренеришки из Зенита...
что же происходит в головах наших футболеров? ведь то, что знаем мы, обычные болелы, возможно даже не 10я часть их "чудачеств".
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Дмитрий Бирюков
Ответ Фан Рубина
Руководству Спартака нравятся молодые, бездарные, активно прыгающие по бровке физруки из европки. Умение тренировать, руководить командой? Не слышали о таком.
молодец) не проспи школу))
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Дмитрий Бирюков
Ответ маринованный огурчик
чем больше таких тренеров будет в спартаке, тем больше звездочек на эмблеме будет у зенита
Да ну, какие звёзды. Вас уже Краснодар возит как хочет. Всё, теперь только под горочку.
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Спартак сейчас наигрывая схему без Соболева по сути становится ещё более непредсказуемой командой для соперников, т.к появляется разнообразие тактических построений как со столбом, так и лёгким центром...посмотрим, что это даст в плане результатов, но не исключаю того, что под определённых соперников будет использоваться схема с Соболевым на острие...в матче с Ростовом быстрый лёгкий центр пожалуй был оправдан тем, что Ростов высоко прессингует соперника и нужна была мобильность и скорость впереди под быстрые атаки, в концовке под навал соперника был нужен высокий игрок под стандарты соперника и возможностью зацепиться за мяч...
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Wayne Gretzky 99
Царская аналитика.
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Igbin
Можно ли предположить, что если бы Спартак доверили тренировать Мостовому, он бы весь матч безмятежно подремывал на скамейке, абсолютно не нервируя игроков?
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Клирик
Александр проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих.
.......
А что за список, почему не знаю? Куда он входит?))
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KarLik
Главное ты спокойный , спокойно невынимая бухаешь,)
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Quiet Dad
Ответ Igbin
Можно ли предположить, что если бы Спартак доверили тренировать Мостовому, он бы весь матч безмятежно подремывал на скамейке, абсолютно не нервируя игроков?
Аленичев почти всегда сидел с каменным лицом и чё? а, ну да, он же чеканить умел сколько хочешь раз.
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