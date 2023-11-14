Эдегор пропустил последние 3 матча «Арсенала» из-за сотрясения – мяч попал ему в лицо на тренировке. Хавбек, вероятно, вернется в строй после международной паузы

Теги премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал травмы квалификация Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор пропустил последние три матча «Арсенала» из-за сотрясения мозга.

На одной из тренировок мяч попал в лицо хавбеку, и он не смог принять участие в играх с «Ньюкаслом» (0:1), «Севильей» (2:0) и «Бернли» (3:1). Кроме того, у Эдегора были проблемы с бедром.

Таким образом, игрок сборной Норвегии останется в Англии и пропустит матчи с Фарерами и Шотландией. Ожидается, что Эдегор вернется в строй после международной паузы.

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2 комментария

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Kulagin_m
Здоровья капитану. Пока пацаны тащат, но с Мартином будем сильнее)
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