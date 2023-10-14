Мартин Эдегор: «Реал» – крупнейший клуб мира. Давление было, пусть и не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании»

Мартин Эдегор объяснил, почему ушел из «Реала».

Норвежский полузащитник находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2021 год. Завтра сборная Норвегии сыграет с Испанией в отборе Евро-2024.

«Это особенный момент для меня, потому что я встречусь с игроками, которых я знаю, против которых я играл. Матч против – особенный, но на поле у меня не будет знакомых. Мы хотим победить и чтобы вышла на чемпионат Европы.

Я пришел в мадридский « » и тренировался с лучшими в мире. Я наслаждался этим, но мне нужно было играть, продолжать расти.

Может быть, эта возможность представилась слишком рано. Это был отличный опыт. Это помогло мне повзрослеть. Я доволен принятым решением.

Мадридский «Реал» – самый крупный клуб в мире. Давление было заметным, даже если оно было не таким, как при , Роналдо и компании», – сказал полузащитник « ».

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