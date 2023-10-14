Мартин Эдегор: «Реал» – крупнейший клуб мира. Давление было, пусть и не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Роналдо Ла Лига сборная Норвегии по футболу Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор объяснил, почему ушел из «Реала».

Норвежский полузащитник находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2021 год. Завтра сборная Норвегии сыграет с Испанией в отборе Евро-2024.

«Это особенный момент для меня, потому что я встречусь с игроками, которых я знаю, против которых я играл. Матч против Испании – особенный, но на поле у меня не будет знакомых. Мы хотим победить и чтобы Норвегия вышла на чемпионат Европы. 

Я пришел в мадридский «Реал» и тренировался с лучшими в мире. Я наслаждался этим, но мне нужно было играть, продолжать расти.

Может быть, эта возможность представилась слишком рано. Это был отличный опыт. Это помогло мне повзрослеть. Я доволен принятым решением.

Мадридский «Реал» – самый крупный клуб в мире. Давление было заметным, даже если оно было не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании», – сказал полузащитник «Арсенала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Quintin07
Ответ Leon Petov
А ведь останься Эдегор в Реале, мы бы не увидели Джуда
и не увидели бы игру Эдегора, все в плюсе.
+8
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+8
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ShamilK
Обидно было терять Эдегора. Ему в Мадриде не дали шанса и просто загнобили на лавке. Возможно при Анчи еще получил бы шанс. Но из Сосьедада он вернулся просто топом
+2
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Frank Eastwood
Очень интересно, что он имел ввиду, по-моему давление на Реал Моуриньо, в который он вроде как приходил в 16 лет было куда более сильным чем на ранний Мадрид из за самой фигуры Моура, пика противостояния с барсой пепа и двух легенд
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AC_Milan_7
8 лет на слуху,а ему всего 24)
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Artuom Batishev
Ответ Leon Petov
А ведь останься Эдегор в Реале, мы бы не увидели Джуда
Почему? Джуд до этого в основном играл не АПЗ, а ЦП. Они без проблем могут вместе играть.

А Джуда Реал в любом случае попробовал бы купить - слишком уж сильная игра для такого возраста.
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Igor Shalamov
Ответ Frank Eastwood
Очень интересно, что он имел ввиду, по-моему давление на Реал Моуриньо, в который он вроде как приходил в 16 лет было куда более сильным чем на ранний Мадрид из за самой фигуры Моура, пика противостояния с барсой пепа и двух легенд
он пришел не при Моуриньо. Даже больше, я уверен, что он говорит про второе возвращение в Реал, когда после Арсенала он его снова не потянул
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Artuom Batishev
Ответ Frank Eastwood
Очень интересно, что он имел ввиду, по-моему давление на Реал Моуриньо, в который он вроде как приходил в 16 лет было куда более сильным чем на ранний Мадрид из за самой фигуры Моура, пика противостояния с барсой пепа и двух легенд
Для этого там и есть фраза "даже если оно было не таким...". Тоесть, так как Эдегор небыл в Реале во времена Бекса, Зидана, Роналдо, Рауля и т.д. он может только догадываться насколько сильно давление было. А раз не знает, значит и не может адекватно сравнить когда давление было выше.
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Алексей Torres
Ответ Leganessi
До Роналду Реал был обычным крепким середняком, вылетавшим постоянно в 1/8 ЛЧ. С Роналду 4 ЛЧ за 9 лет и стабильные полуфиналы/финалы. После ухода Роналду Реал снова стал середняком, с 1 жалкой ЛЧ за 5 лет. Роналду прославил Реал и сделал из него Топовейший клуб в истории.
1 жалкая ЛЧ за 5 лет? Тогда назови мне хоть один клуб кто за последние 5 лет брал ЛЧ больше 1 раза?🤣
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