Мартин Эдегор: «Реал» – крупнейший клуб мира. Давление было, пусть и не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании»
Мартин Эдегор объяснил, почему ушел из «Реала».
Норвежский полузащитник находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2021 год. Завтра сборная Норвегии сыграет с Испанией в отборе Евро-2024.
«Это особенный момент для меня, потому что я встречусь с игроками, которых я знаю, против которых я играл. Матч против Испании – особенный, но на поле у меня не будет знакомых. Мы хотим победить и чтобы Норвегия вышла на чемпионат Европы.
Я пришел в мадридский «Реал» и тренировался с лучшими в мире. Я наслаждался этим, но мне нужно было играть, продолжать расти.
Может быть, эта возможность представилась слишком рано. Это был отличный опыт. Это помогло мне повзрослеть. Я доволен принятым решением.
Мадридский «Реал» – самый крупный клуб в мире. Давление было заметным, даже если оно было не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании», – сказал полузащитник «Арсенала».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А Джуда Реал в любом случае попробовал бы купить - слишком уж сильная игра для такого возраста.