Мартин Эдегор: «Холанд – лучший в мире. Но в сборной Норвегии есть и другие игроки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал квалификация Евро-2024 Мартин Эдегор Эрлинг Холанд Футбол

Мартин Эдегор назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом в мире.

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче отбора на Евро-2024 против Кипра (4:0).

«Дело не только в нас двоих. Это правда, что Холанд – лучший в мире, но есть и другие футболисты. Нас одиннадцать человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь целей.

Мы знаем, кто такой Холанд, но каждому есть что сказать. Мы играем как единая команда.

Не все потеряно. Многое можно сказать, и это правда, что мы совершали ошибки, за которые нас сильно наказывали. Мы должны учиться, а это приходит с опытом.

Мы должны стать более кусачими. Когда мы играли против Испании, мы поняли, что за любую ошибку нас наказывают, а мы можем наказать их в ответ», – сказал норвежский хавбек «Арсенала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Стахович
Ответ djamel
Чувак, Сарлот старше Холланда на 3 года.
Не про возраст речь,а про замену Холанда в случае чего
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