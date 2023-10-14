Мартин Эдегор: «Холанд – лучший в мире. Но в сборной Норвегии есть и другие игроки»

Мартин Эдегор назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом в мире.

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче отбора на Евро-2024 против Кипра (4:0).

«Дело не только в нас двоих. Это правда, что Холанд – лучший в мире, но есть и другие футболисты. Нас одиннадцать человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь целей.

Мы знаем, кто такой Холанд, но каждому есть что сказать. Мы играем как единая команда.

Не все потеряно. Многое можно сказать, и это правда, что мы совершали ошибки, за которые нас сильно наказывали. Мы должны учиться, а это приходит с опытом.

Мы должны стать более кусачими. Когда мы играли против Испании, мы поняли, что за любую ошибку нас наказывают, а мы можем наказать их в ответ», – сказал норвежский хавбек «Арсенала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию