Хави о голе от «Алавеса» на 18-й секунде: «Это неприемлемо, Гюндоган потерял мяч невероятным образом. Во 2-м тайме «Барса» была больше похожа на себя, но нужно многое улучшить»
Хави назвал слабые стороны «Барселоны» на старте сезона.
В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Алавес» (2:1), пропустив первой на 18-й секунде матча.
«[Пропущенный] гол неприемлем. Мы хотели атаковать сразу же после начала матча, рассчитывая на подключение Араухо, но Гюндоган потерял мяч невероятным образом. С этого момента команда стала более организованной, хотя у соперника были шансы забить второй гол.
Во втором тайме мы прибавили и стали больше похожи на самих себя – по крайней мере, в течение 35 минут. Но нам еще многое предстоит улучшить. Мы должны быть более организованными и не позволять так много. В начале сезона мы многое упускаем», – сказал главный тренер «Барселоны».
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