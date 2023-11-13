Хави о голе от «Алавеса» на 18-й секунде: «Это неприемлемо, Гюндоган потерял мяч невероятным образом. Во 2-м тайме «Барса» была больше похожа на себя, но нужно многое улучшить»

Хави назвал слабые стороны «Барселоны» на старте сезона.

В 13-м туре Ла Лиги « » обыграла « » (2:1), пропустив первой на 18-й секунде матча.

«[Пропущенный] гол неприемлем. Мы хотели атаковать сразу же после начала матча, рассчитывая на подключение , но потерял мяч невероятным образом. С этого момента команда стала более организованной, хотя у соперника были шансы забить второй гол.

Во втором тайме мы прибавили и стали больше похожи на самих себя – по крайней мере, в течение 35 минут. Но нам еще многое предстоит улучшить. Мы должны быть более организованными и не позволять так много. В начале сезона мы многое упускаем», – сказал главный тренер «Барселоны».

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