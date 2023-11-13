Хави о голе от «Алавеса» на 18-й секунде: «Это неприемлемо, Гюндоган потерял мяч невероятным образом. Во 2-м тайме «Барса» была больше похожа на себя, но нужно многое улучшить»

Теги Барселона Хави Ла Лига Алавес Илкай Гюндоган Рональд Араухо Футбол

Хави назвал слабые стороны «Барселоны» на старте сезона.

В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Алавес» (2:1), пропустив первой на 18-й секунде матча.

«[Пропущенный] гол неприемлем. Мы хотели атаковать сразу же после начала матча, рассчитывая на подключение Араухо, но Гюндоган потерял мяч невероятным образом. С этого момента команда стала более организованной, хотя у соперника были шансы забить второй гол.

Во втором тайме мы прибавили и стали больше похожи на самих себя – по крайней мере, в течение 35 минут. Но нам еще многое предстоит улучшить. Мы должны быть более организованными и не позволять так много. В начале сезона мы многое упускаем», – сказал главный тренер «Барселоны».

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23 комментария

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Док163
Если б не слабая реализация здоровяка из Алавеса, 0:3 к перерыву было бы. И более забавные речи Хави сейчас.
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Buharoid
Ответ predMBAPPE
надо просто стать САФом и вставить асприна всем! +из Араухо сделать второго Рой Кина чтобы мочил всю раздевалку и не давал расслабиться никому, чтобы за промах Левандовского втыкал в перекладину шеей вверх ногами!
Смешные вы, а кто такой Араухо для Левандовского или Гюндогана? 23-летний сопляк с одним чемпионством. Откуда там какой-то авторитет.
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predMBAPPE
надо просто стать САФом и вставить асприна всем! +из Араухо сделать второго Рой Кина чтобы мочил всю раздевалку и не давал расслабиться никому, чтобы за промах Левандовского втыкал в перекладину шеей вверх ногами!
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ilmir84
Хави стал нытиком и ищет виновных среди опытных. Гюндоган скорее всего крайний и из-за интервью данного недавно. не удивлюсь если Илкай зимой уйдет из этого хавицирка
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predMBAPPE
Ответ Док163
Если б не слабая реализация здоровяка из Алавеса, 0:3 к перерыву было бы. И более забавные речи Хави сейчас.
тогда бы Перес был виноват а так всего лишь пресса ...
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NartApsua
Ответ We_ll
Гюндоган многовато говорил после класико, ну и вот теперь...
Самое интересное, что в самом Класико Барса выглядела неплохо, но не повезло. А вот после слов Гюндогана, команда явно поплыла. Все три матча игроки выглядели просто отвратительно. Вряд ли тут прямая связь, но любопытно.
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Tornado V
Хави нужно улучшить свой внутренний мир
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Orik298
У Хави то всё идеально и мы вот-вот увидим ту самую великую Барселону начала десятых, то всё ужасно и все виноваты. Порой кажется что он сам не понимает чего хочет от команды
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ilmir84
Ответ predMBAPPE
тогда бы Перес был виноват а так всего лишь пресса ...
интересно кто следующий крайний?) Хави делая крайних из ветеранов, рискует нарваться на слив. в прошлом сезоне Пике и Бускетс часто получали критику и ушли. а вот Лёва и Гюндоган так не спустят это
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Tornado V
Ответ We_ll
Гюндоган многовато говорил после класико, ну и вот теперь...
да это то причём??)
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Madhamish
Улучши Барсу, напиши заявление об уходе вместе со своим братом!
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КристинаИнстаграммовна
не многое, а оооочеееень мнооооооооооогое надо улучшить.
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Вячеслав Новиков
Ответ Orik298
У Хави то всё идеально и мы вот-вот увидим ту самую великую Барселону начала десятых, то всё ужасно и все виноваты. Порой кажется что он сам не понимает чего хочет от команды
К сожалению он не тренер, как игрок он был великим, а тут третий год скоро и не пойми во что играют, вон тот же Сосьедад там понятно хотя бы
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Tornado V
Ответ Вячеслав Новиков
К сожалению он не тренер, как игрок он был великим, а тут третий год скоро и не пойми во что играют, вон тот же Сосьедад там понятно хотя бы
2 года 1 месяц.
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Вячеслав Новиков
Ответ Tornado V
2 года 1 месяц.
Даже уже пошёл третий год
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