Хави о 3-м месте «Барсы» в Ла Лиге: «Кажется, что мы сдаем позиции, но это не так. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас»

Хави отрицает, что «Барселона» переживает спад в нынешнем сезоне.

После 13 туров « » занимает 3-е место в турнирной таблице , отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.

«Я никогда не вижу ситуацию в черном цвете. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне не нравится видеть, как мои игроки не получают удовольствия на поле. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас.

Создается ощущение, что мы сдаем позиции, но это не так. Я стараюсь нести спокойствие и умиротворение», – сказал главный тренер «Барселоны».

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