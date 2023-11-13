Хави о 3-м месте «Барсы» в Ла Лиге: «Кажется, что мы сдаем позиции, но это не так. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас»

Теги Барселона Хави Ла Лига Алавес Футбол

Хави отрицает, что «Барселона» переживает спад в нынешнем сезоне.

После 13 туров «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.

«Я никогда не вижу ситуацию в черном цвете. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне не нравится видеть, как мои игроки не получают удовольствия на поле. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас.

Создается ощущение, что мы сдаем позиции, но это не так. Я стараюсь нести спокойствие и умиротворение», – сказал главный тренер «Барселоны».

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23 комментария

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Владимир Самсонов
Ответ Budabuda
Хави спасёт только Де Йонг
Люк.
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fatei4
Не знаю не знаю. В прошлом году игра смотрелась солиднее. Половина матчей была выиграна в 1 мяч, но защита смотрелась как стена, а не как проходной двор.
+9
-1
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Ansu Fati
Если учесть, что в прошлом сезоне еле как по 1:0 выигрывали, а в этом уже на 1 минуте пропускаем и еле рожаем 2, то можно сказать, что в каком то смысле прогресс есть))
+6
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+6
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Budabuda
Хави спасёт только Де Йонг
+5
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+5
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Никита Алексеев
Рано делать выводы, в конце сезона все станет понятно, результат в ЛЧ многое скажет
+3
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bestvideox
Хави в коллективе ему виднее, сомневаюсь, что Жирона выдержит конкуренцию на дистанции, а там уже и второе место для Барсы, что не так уж плохо. А дальше возможность для Хави дальше строить команду и реализовывать идеи.
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TheFrosty
То есть физрук официально признал что прошлое чемпионство досталось на шару и должны были финишировать не выше третьего места.
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прощай Роналду
Ответ Budabuda
Хави спасёт только Де Йонг
Хави спасёт 15 пл 1:0
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Ramin Mamedov
Ответ zzzeeerrrooo
После ужасного октября, Барсе никто не давал шансов на титул
эмм, что? у Барсы было после 12 матчей 10 побед, 1 ничья - 31 очко - и правда, не давали шансов на титул))))
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Politruk
"В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас"... "поэтому, не сомневайтесь, мы можем играть ещё хуже" добавил Хави.
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Alex1104
Ответ Владимир Самсонов
Люк.
Скайуокер?
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Budabuda
Ответ Владимир Самсонов
Люк.
Я
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Азиз
Ответ Владимир Самсонов
Люк.
От канализации
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neputevyy
Один известный тренер: не сдаем позиции, а набираем ход
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прощай Роналду
А в позапрошлом со шлаком, школьниками и Аубой сожгли всех на своём пути
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Случайно заскочил
По-моему этот "новый Гвардиола" сломался, пора выносить нового
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Aleksey Yashin
"Я стараюсь нести спокойствие и умиротворение"

Сказал, как Боженька смолвил
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