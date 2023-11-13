Хави о 3-м месте «Барсы» в Ла Лиге: «Кажется, что мы сдаем позиции, но это не так. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас»
Хави отрицает, что «Барселона» переживает спад в нынешнем сезоне.
После 13 туров «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.
«Я никогда не вижу ситуацию в черном цвете. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне не нравится видеть, как мои игроки не получают удовольствия на поле. В прошлом сезоне мы играли намного хуже, чем сейчас.
Создается ощущение, что мы сдаем позиции, но это не так. Я стараюсь нести спокойствие и умиротворение», – сказал главный тренер «Барселоны».
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