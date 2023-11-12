Азербайджан — Швеция: прогноз на матч 16 ноября 2023, Квалификация чемпионата Европы

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16 ноября, в четверг, сборная Азербайджана на своем поле примет Швецию в рамках 9-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (+1,5) ТМ 3.

Азербайджан

 

Сборная Азербайджана уже лишилась всех шансов на попадание на чемпионат Европы — команда Джанни де Бьязи занимает предпоследнее ,четвертое, место в своей группе, набрав за шесть игр всего четыре очка.

Все свои очки в отборочном цикле азербайджанцы набрали в матчах с Эстонией — дома была ничья 1:1, а в гостях Азербайджан забил два безответных мяча.

Так что по сути матч со шведами становится просто товарищеской игрой при своих болельщиках.

В предыдущем домашнем матче Азербайджан принимал Австрию и смотрелся весьма достойно на фоне более классного соперника. Хозяева проиграли всего 0:1 и были близки к тому, чтобы в конце матча отыграться. Победа в том матч гарантировала Австрии путевку на чемпионат Европы в Германии.

В отборе Азербайджан забил всего четыре мяча, и у команды нет ярко выраженного бомбардира — четыре игрока отличились по разу. В том числе хорошо знакомые по выступлениям за российские клубы Эмин Махмудов и Рамиль Шейдаев.

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Швеция

 

Шведы тоже уже не могут рассчитывать на поездку следующим летом в Германию, лишившись математических шансов отобраться на Евро.

У Швеции в активе семь очков за два тура до финиша при отставании от идущих на втором месте австрийцев в семь баллов.

Шведы проиграли все ключевые матчи квалификации — дома Бельгии (0:3) и Австрии (1:3), а также в гостях австрийцам со счетом 0:2.

Предыдущий матч шведов против Бельгии завершился досрочно по трагическим причинам — два болельщика шведов были убиты в Брюсселе террористом. В итоге команды решили не доигрывать матч, а УЕФА утвердил счет 1:1 как окончательный.

Шведы явно тяжело переживают смену поколений в сборной — стабильный участник всех крупных турниров пропустит уже второй подряд форум. На чемпионат мира в Катар шведы не попали, проиграв полякам в стыковых матчах, а теперь Швеции не будет и на Евро.

В Лиге Наций Швеция тоже провалилась , заняв в своей группе последнее место и вылетев в дивизион С.

Азербайджан — Швеция: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа Азербайджана — 7.91
  • Ничья — 4.15
  • Победа Швеции — 1.48

Первый матч между этими командами завершился победой Швеции с убедительным счетом 5:0. Шведы по составу, конечно, сильнее но сценарий предыдущего матча вряд ли повторится. Азербайджанцы пропускают максимум один гол в этом отборочном цикле даже от таких сильных команд как Австрия и Бельгия.

Так что можно взять победу хозяева с форой +1,5 за 1.58.

Также должна пройти ставка ТМ 3 за 1.50. Во всех трех предыдущих домашних играх Азербайджана она стала бы выигрышной.

Где смотреть матч Азербайджан — Швеция

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Азербайджан – Швеция
Дата проведения
16 ноября, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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