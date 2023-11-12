Где смотреть сборная Азербайджана – Сборная Швеции, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 16 ноября
В четверг, 16 ноября, сыграют сборная Азербайджана и сборная Швеции в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «стадион им. Тофика Бахрамова».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Азербайджана – сборная Швеции
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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