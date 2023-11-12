Грузия – Шотландия прогноз, коэффициенты и ставки на матч 16.11.2023, отборочный турнир Евро-2024

В 9 туре отборочного турнира Евро-2024 сборная Грузии на своем поле сыграет с Шотландией. Игру проведут в четверг, 16 ноября. Встреча состоится на стадионе «Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе» в Тбилиси и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Наши варианты ставки на игру:

«Победа Шотландии» – 2.14; «Обе забьют – нет» – 1.83; «Победа Шотландии или ничья» – 1.29.

Хозяева, похоже, потеряли все шансы на выход в финальную часть европейского форума, чего нельзя сказать о сборной Шотландии. С одной стороны, гости мотивированы на победу в этой встрече – есть шанс опередить испанцев и занять первую строчку в группе. Хозяева же наверняка постараются громко «хлопнуть дверью», обыграв одного из лидера группы. Впрочем, у подопечных Саньоля будет еще один шанс красиво закончить отборочный турнир, допустим, обыграв на выезде Испанию в следующем туре. Но забегая вперед скажем, что победы Грузии над Шотландией и Испанией выглядят довольно маловероятным событием.

Наш прогноз на матч Грузия – Шотландия поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Грузия

Сборная Грузии в шести играх отборочного цикла набрала семь очков. Команда выиграла две встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела три поражения. По сравнению с остальными командами, Грузия забивает немного – девять голов. Отметим, хуже результат только у Кипра, забившего два мяча в семи встречах. Пропускают подопечные Саньоля достаточно много – 13 голов. Только у Кипра дела идут гораздо хуже – островитяне, занимающие последнее место, пропустили 25 мячей.

Отметим, Грузия имеет в своем активе 7 очков. Команде осталось провести два матча, и даже если встречи с Шотландией и Испанией принесут подопечным Саньоля шесть очков, то Грузия не сможет занять одно из первых двух мест. У лидеров группы в активе по 15 очков и по две игры в запасе.

Последние пять матчей Грузия провела следующим образом:

15.10.2023 Грузия – Кипр 4:0;

12.10.2023 Грузия – Таиланд 8:0;

12.09.2023 Норвегия – Грузия 2:1;

08.09.2023 Грузия – Испания 1:7;

20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0.

Приводим некоторые статистические факты:

в последних пяти матчах команда забила 14 голов и пропустила 11 мячей;

Грузия в последних пяти матчах забивает в среднем 2.8 гола за игру и пропускает 2.2 мяча за матч;

команда в двух из пяти последних матчей сыграла «на ноль»;

Грузия победила в двух из пяти последних встреч;

в последних пяти играх команда в среднем владела мячом на протяжении 46% игрового времени.

Прогноз на матч Кипр – Испания

Шотландия

Сборная Шотландии с 15 баллами идет на втором месте в турнирной таблице. Отметим, у лидирующей сборной Испании тоже 15 очков, однако пиренейцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Так, Шотландия забила 12 голов и пропустила 3 мяча. А Испания забила 19 голов и пропустила те же 3 мяча.

Отметим, выходцы с британских островов обгоняют идущую на третьем месте сборную Норвегии на пять баллов. Если команда обыграет Грузию, то гарантирует себе место в финальной части Евро-2024.

В последних пяти матчах Шотландия сыграла следующим образом:

17.10.2023 Франция – Шотландия 4:1;

12.10.2023 Испания – Шотландия 2:0;

12.09.2023 Шотландия – Англия 1:3;

08.09.2023 Кипр – Шотландия 0:3;

20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0.

Приводим некоторые статистические факты:

в последних пяти матчах команда выиграла две встречи, а трижды потерпела поражение;

Шотландия забила семь голов и пропустила девять мячей (в последних пяти матчах);

Шотландия в последних пяти матчах в среднем забивает 1.4 гола за игру и пропускает 1.8 мяча за матч;

команда в двух из последних пяти игр сохранила свои ворота в неприкосновенности;

Шотландия в пяти последних играх в среднем владеет мячом на протяжении 43,6% игрового времени.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Грузия – Шотландия

История противостояния команд насчитывает пять матчей, в которых коллективы практически достигли паритета. Грузия выигрывала в двух встречах, а Шотландия побеждала в трех матчах. Грузия забила в ворота соперника 4 гола, а Шотландия ответила 5 мячами:

20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0;

04.09.2015 Грузия – Шотландия 1:0;

11.10.2014 Шотландия – Грузия 1:0;

17.10.2007 Грузия – Шотландия 2:0;

24.03.2007 Шотландия – Грузия 2:1.

Что касается предполагаемого исхода встречи, то Шотландия, на наш взгляд, ближе к победе в этом матче. От британцев не стоит ждать искрометного футбола и большого количества забитых голов. Впрочем, не станем исключать и ничейного исхода встречи.

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

победа Грузии– 3.55;

ничья – 3.45;

победа Шотландии – 2.14.

Наши варианты ставки на игру:

«Победа Шотландии» – 2.14; «Обе забьют – нет» – 1.83; «Победа Шотландии или ничья» – 1.29.

Где смотреть матч Грузия – Шотландия

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