Грузия – Шотландия прогноз, коэффициенты и ставки на матч 16.11.2023, отборочный турнир Евро-2024

Теги сборная Грузии по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В 9 туре отборочного турнира Евро-2024 сборная Грузии на своем поле сыграет с Шотландией. Игру проведут в четверг, 16 ноября. Встреча состоится на стадионе «Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе» в Тбилиси и начнется в 20:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Наши варианты ставки на игру:

  1. «Победа Шотландии» – 2.14;
  2. «Обе забьют – нет» – 1.83;
  3. «Победа Шотландии или ничья» – 1.29.

Хозяева, похоже, потеряли все шансы на выход в финальную часть европейского форума, чего нельзя сказать о сборной Шотландии. С одной стороны, гости мотивированы на победу в этой встрече – есть шанс опередить испанцев и занять первую строчку в группе. Хозяева же наверняка постараются громко «хлопнуть дверью», обыграв одного из лидера группы. Впрочем, у подопечных Саньоля будет еще один шанс красиво закончить отборочный турнир, допустим, обыграв на выезде Испанию в следующем туре. Но забегая вперед скажем, что победы Грузии над Шотландией и Испанией выглядят довольно маловероятным событием.

Наш прогноз на матч Грузия – Шотландия поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Грузия

 

Сборная Грузии в шести играх отборочного цикла набрала семь очков. Команда выиграла две встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела три поражения. По сравнению с остальными командами, Грузия забивает немного – девять голов. Отметим, хуже результат только у Кипра, забившего два мяча в семи встречах. Пропускают подопечные Саньоля достаточно много – 13 голов. Только у Кипра дела идут гораздо хуже – островитяне, занимающие последнее место, пропустили 25 мячей.

Отметим, Грузия имеет в своем активе 7 очков. Команде осталось провести два матча, и даже если встречи с Шотландией и Испанией принесут подопечным Саньоля шесть очков, то Грузия не сможет занять одно из первых двух мест. У лидеров группы в активе по 15 очков и по две игры в запасе.

Последние пять матчей Грузия провела следующим образом:

  • 15.10.2023 Грузия – Кипр 4:0;
  • 12.10.2023 Грузия – Таиланд 8:0;
  • 12.09.2023 Норвегия – Грузия 2:1;
  • 08.09.2023 Грузия – Испания 1:7;
  • 20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0.

Приводим некоторые статистические факты:

  • в последних пяти матчах команда забила 14 голов и пропустила 11 мячей;
  • Грузия в последних пяти матчах забивает в среднем 2.8 гола за игру и пропускает 2.2 мяча за матч;
  • команда в двух из пяти последних матчей сыграла «на ноль»;
  • Грузия победила в двух из пяти последних встреч;
  • в последних пяти играх команда в среднем владела мячом на протяжении 46% игрового времени.

Прогноз на матч Кипр – Испания

Шотландия

 

Сборная Шотландии с 15 баллами идет на втором месте в турнирной таблице. Отметим, у лидирующей сборной Испании тоже 15 очков, однако пиренейцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Так, Шотландия забила 12 голов и пропустила 3 мяча. А Испания забила 19 голов и пропустила те же 3 мяча.

Отметим, выходцы с британских островов обгоняют идущую на третьем месте сборную Норвегии на пять баллов. Если команда обыграет Грузию, то гарантирует себе место в финальной части Евро-2024.

В последних пяти матчах Шотландия сыграла следующим образом:

  • 17.10.2023 Франция – Шотландия 4:1;
  • 12.10.2023 Испания – Шотландия 2:0;
  • 12.09.2023 Шотландия – Англия 1:3;
  • 08.09.2023 Кипр – Шотландия 0:3;
  • 20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0.

Приводим некоторые статистические факты:

  • в последних пяти матчах команда выиграла две встречи, а трижды потерпела поражение;
  • Шотландия забила семь голов и пропустила девять мячей (в последних пяти матчах);
  • Шотландия в последних пяти матчах в среднем забивает 1.4 гола за игру и пропускает 1.8 мяча за матч;
  • команда в двух из последних пяти игр сохранила свои ворота в неприкосновенности;
  • Шотландия в пяти последних играх в среднем владеет мячом на протяжении 43,6% игрового времени.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Грузия – Шотландия

 

История противостояния команд насчитывает пять матчей, в которых коллективы практически достигли паритета. Грузия выигрывала в двух встречах, а Шотландия побеждала в трех матчах. Грузия забила в ворота соперника 4 гола, а Шотландия ответила 5 мячами:

  • 20.06.2023 Шотландия – Грузия 2:0;
  • 04.09.2015 Грузия – Шотландия 1:0;
  • 11.10.2014 Шотландия – Грузия 1:0;
  • 17.10.2007 Грузия – Шотландия 2:0;
  • 24.03.2007 Шотландия – Грузия 2:1.

Что касается предполагаемого исхода встречи, то Шотландия, на наш взгляд, ближе к победе в этом матче. От британцев не стоит ждать искрометного футбола и большого количества забитых голов. Впрочем, не станем исключать и ничейного исхода встречи.

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

  • победа Грузии– 3.55;
  • ничья – 3.45;
  • победа Шотландии – 2.14.

Наши варианты ставки на игру:

  1. «Победа Шотландии» – 2.14;
  2. «Обе забьют – нет» – 1.83;
  3. «Победа Шотландии или ничья» – 1.29.

Где смотреть матч Грузия – Шотландия

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Грузия – Шотландия
Дата проведения
16 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий