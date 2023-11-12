Где смотреть сборная Грузии – сборная Шотландии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 16 ноября
В четверг, 16 ноября, сыграют сборная Грузии и сборная Шотландии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «стадион Бориса Пайчадзе».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Грузии – сборная Шотландии
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Сборная Шотландии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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