Кипр — Испания: прогноз на матч 16 ноября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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16 ноября 2023 года в греческом городе Колосси состоится матч 9 тура квалификации к ЧЕ-2024 по футболу. Кипр в родных стенах будет принимать Испанию. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная Кипра в шаге от одного из самых провальных отборочных турниров в своей истории и очень близка к тому, чтобы окончить эту квалификациюю с нулем в графе набранных очков. Испания же задачи практически все свои решила на этот отборочный турнир, осталось успех только закрепить в последних двух турах и первая строчка в группе будет у них в руках. Сможет ли Кипр хоть что-то противопоставить своему звездному оппоненту, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-3), ТБ (3,5).

Кипр

 

Сборная Кипра имеет в своем составе много опытных игроков уже не первый год защищающих цвета команды. Преимущественно сборная команда состоит из игроков кипрских клубов и всего лишь 5 игроков представляют другие чемпионаты, двое из которых итальянский. Это защитник Николас Иоанну из «Комо» и полузащитник Григорис Кастанос, защищающий цвета «Салернитаны».

В квалификации к прошлому турниру ЧЕ-2020 киприоты успеха не сыскали и в своей группе I заняли лишь 4 место, набрав всего 10 баллов в 10 сыгранных турах. Выше них тогда оказались: Бельгия, Россия и Шотландия. А вот преуспеть удалось относительно Казахстана и Сан-Марино, которые заняли места ниже в таблице. Кипр выдал неплохую результативность и наколотил 15 мячей оппонентам, но вот и пропусти достаточно много (20 мячей).

В текущем отборочном турнире к основному этапу ЕВРО-2024 у кипрской команды полный провал и в 7 сыгранных матчах им пока что не удалось набрать ни единого балла. В их активе всего 2 забитых мяча и 25 пропущенных голов, что является очень слабым результатом и врядли команда на такое рассчитывала до старта первенства. Они уже точно займут последнюю 5 строчку в группе ведь на 7 баллов они отстают от четвертой Грузии. Последний матч Сборная Кипра проводила в гостях у Грузии, которой они крупно уступили (0:4), причем показали хорошую игру в первом тайме, а вот второй же они напрочь провалили и в обороне сыграли очень небрежно.

Результаты Кипра в 5 последних сыгранных матчах:

  • 15.10.23 Грузия — Кипр 4:0;
  • 12.10.23 Кипр — Норвегия 0:3;
  • 12.09.23 Испания — Кипр 6:0;
  • 08.09.23 Кипр — Шотландия 0:3;
  • 20.06.23 Норвегия — Кипр 3:1.

Интересные статические факты Кипра:

  • В 6 последних встречах команда проигрывает, в том числе и трех домашних;
  • Сборная Кипра не может выиграть в 8 матчах кряду, проиграв из них в 7 поединках;
  • В 4 последних встречах не забивают обе команды;
  • В 9 последних встречах всегда было забито обеими командами 3 и более гола за игру;
  • В 4 последних матчах команда не забивает, пропустив при этом 17 мячей.

Испания

 

Сборная Испании безусловно один из фаворитов данного турнира и на каждом турнире они и претендуют на трофей. Сейчас у них достаточно перспективное молодое поколение талантливых игроков, которым дирижирует несколько очень опытных высококлассных игроков.

В прошлом отборочном турнире к ЧЕ-2020 Испания не испытала проблем и уверенно забрала 1 строчку в своей группе, где главного конкурента в лице Швеции им удалось опередить на 5 очков, обыграв их в одной из очных встреч. При этом испанцы тогда в квалификации ни разу не проиграли, одержав 8 викторий и забив 31 гол, при 5 пропущенных.

А на главном первенстве ЕВРО-2020 Испания не так уверенно стартовала и заняла 2 место на групповом этапе, отдав лидирующую строчку Швеции, с которыми они разошлись миром тогда (0:0). Но вот по итогу отстали от них на 2 очка, т.к. шведы остальные 2 матча выиграли, а испанцы лишь 1 раз из двух. Была ничья со сборной Польши (1:1), а в последней встрече группового этапа удалось разгромить уверенно Словакию (5:0) и пробраться в стадию плей-офф турнира. 

В стадии 1/8 финала плей-офф удалось пройти с большим трудом Хорватию, дожать которую получилось лишь в дополнительных таймах матча, выиграв (5:3). В четвертьфинале вновь случился сложнейший матч со Швейцарией, где в серии пенальти удалось взять в верх (3:1). А проигрыш случился в полуфинале турнира, где уже в серии пенальти удача была на стороне Италии (4:2), и испанцы по итогу заняли 3 место на турнире.

В текущем отборочном турнире к ЕВРО-2024 у испанцев дела идут достаточно хорошо и их первая строчка сейчас в группе этому доказательство. Но все же у них очень серьезное противостояние с Шотландией за 1 место в таблице и сейчас обе команды в активе имеют по 15 баллов, но испанцы их выше за счет лучших дополнительных показателей. Место в двойке лучших в группе испанцам уже гарантировано, осталось дело за малым — это закрепиться на лидирующей строчке. Впечатляет пока их результативность на турнире, на их счету 19 забитых голов в 6 матчах и всего 3 пропущенных мяча в свои ворота.

2 последних матча в этом отборочном турнире были очень важными для испанцев и они смогли справиться со своей задачей и набрать в них 6 очков. Сначала в родных стенах была обыграна Шотландия (2:0), где долго не удавалось распечатать их ворота и лишь в концовке встречи усилиями Мораты и Санчета удалось это сделать . А в последней сыгранной встрече в гостях была обыграна Норвегия в непростом поединке (1:0), где мало что удавалось создать в атаке, но все же единственный гол Гави принес Испании важнейших 3 очка.

Результаты Испании в 5 последних сыгранных матчах:

  • 15.10.23 Норвегия — Испания 0:1;
  • 12.10.23 Испания — Шотландия 2:0
  • 12.09.23 Испания — Кипр 6:0;
  • 08.09.23 Грузия — Испания 1:7;
  • 18.06.23 Хорватия — Испания 0:0 (в серии пенальти 4:5).

Интересные статические факты Испании:

  • В 4 последних встречах испанцы побеждают в основное время игры с общим счетом (16:1);
  • В последних 6 сыгранных матчах команда не проигрывает;
  • В последних 2 играх в качестве гостей команда победила;
  • В 3 последних встречах испанцев не забивают обе команды;
  • В 2 из 4 последних матчах команды было забито 6 и более мячей за игру;
  • В последних 4 матчах команда в среднем забивает 4 гола;
  • Команда отличается голом в 4 последних поединках.

Кипр – Испания: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 9 матчей. У испанцев в активе 8 побед, при 1 виктории киприотов.

Испания в среднем забивала в этих матчах 4.56 голов (41 забитый мяч), а Кипр 0.56 (5 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне Испании (8:0).

В 5 последних очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 12.09.23 Испания – Кипр (6:0).
  • 08.09.99 Испания – Кипр (8:0).
  • 05.09.98 Кипр – Испания (3:2).
  • 06.09.95 Испания – Кипр (6:0).
  • 07.09.94 Кипр – Испания (1:2).

В 5 последних очных поединках киприоты лишь 1 раз побеждали испанцев, и было это лишь в далеком 1998 году в рамках квалификационного турнира к ЕВРО. А остальные матчи закончились победой испанцев.

Стоит заметить, что в 2 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и во всех этих последних встречах тотал голов был больше 2,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Кипр – Испания

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния испанскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Кипра — 32.49;
  • Ничья — 18.27;
  • Победа Испании — 1.04;
  • Ф1 (+3,5) — 1.65;
  • Ф2 (-3,5) — 2.28;
  • Ф2 (-3) — 1.80;
  • ТБ (2,5) — 1.25;
  • ТМ (2,5) — 4.10;
  • ТБ (3,5) — 1.66;
  • ОЗ (да) — 2.97;
  • ОЗ (нет) — 1.40.

Для испанской команды предстоящая встреча очень важна с турнирной точки зрения, для того чтобы занять первую строчку в группе А. Плюс к этому они будут стараться забить максимально больше голов, чтобы улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей. Кипр же в текущем годе переживает не лучшие свои времена и выдает очень провальные результаты в своих последний встречах. Игра не ладится у киприотов как в атаке, так и в обороне, команда очень много пропускает голов, при этом они очень редко забивают. Давно такого не было, чтобы за весь отбор команда не набрала ни одного очка в турнире, а ведь это уже близко и шансов зацепиться за очки у них близки к нулю. Поэтому в этом матче довольно неплохой ставкой выглядит Ф2 (-3), тем более что за это дают приличный коэффициент — 1.80.

В последних 4 сыгранных очных встречах команды стабильно отличались за игру на двоих по 5 мячей и более. Испания обладает сейчас очень мощной и быстрой атакой, а киприоты в обороне просто проходной двор, поэтому в этой встрече можно заключить пари на ТБ (3,5), за это дают приличный кэф 1.66.

Где смотреть матч Кипр – Испания

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Кипр – Испания
Дата проведения
16 ноября, 20.00, «Alphamega Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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