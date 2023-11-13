Смородская об Абаскале: «Не рассматриваю «Спартак» как претендента на медали, если он останется. Ребята бьются, а игры нет – в этом виноват только тренер»

Ольга Смородская не верит в успех «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

По итогам первого круга Мир « » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

«Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру. Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер.

Не рассматриваю «Спартак» в качестве претендента на медали в этом сезоне, если останется на своем посту», – сказала экс-президент « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?