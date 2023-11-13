Смородская об Абаскале: «Не рассматриваю «Спартак» как претендента на медали, если он останется. Ребята бьются, а игры нет – в этом виноват только тренер»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская не верит в успех «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

По итогам первого круга Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

«Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру. Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер.

Не рассматриваю «Спартак» в качестве претендента на медали в этом сезоне, если Абаскаль останется на своем посту», – сказала экс-президент «Локомотива».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
более чем уверен, что ни одного матча Спартака в сезоне она не видела
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Тяжёлое оружие пошло в бой
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Еще один эксперт. А можно мнение Бузовой узнать?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ща ей Зарема напомнит про Ибричича и Красножана. Ну и что-нибудь про запоребриковых, обязательно)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никодим Людской
"Еще тактикой какой то занимается, экспериментами. В защите поужче в атаке поширше" добавила великий футбольный проффесионал *
*По собственной версии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Команда в одном очке от третьего места, но уволить надо только лишь Абаскаля, но не его соседей Федотова, Личку, Галактионова.
Мозги вообще есть у старой подстилки?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Поливенко
Ответ coldwar
Даже Смородская уже врубилась что происходит, но только не руководство Спартака. Далекие от футбола люди, и плевать им на клуб, видимо.
Смородская пусть за Галактионовым следит. Спартак, если что, вровень с Локомотивом идёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Почему Смородская вообще комментирует Спартак. Тоже мне эксперт...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
я запутался, команда проигрывает тренер плохой, команда выигрывает тренер плохой...что ### всем нужно?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Что это у тебя? Аааааа, а я думала сова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
У Смородской опять конфликт с футболом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nur
Вот только и бьются. Тяжело поставить игру, если большинство игроков – деревяхи. Сколько потенциально хороших атак запарывается из-за технического брака или неправильно принятого решения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Тётя сова, похмелялись!
Помню как ты дрезину под откос пустила !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
То ли дело Галактионов,да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ jqzn88xn6n
Слишком много внимания команде, которая идет на 6 месте
Чем больше таких как ты, следящих за командой, идущей на 6-м месте, тем больше ей внимания.))) Спасибо, Дружок.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий