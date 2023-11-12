Хави после 2:1 с «Алавесом»: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент»
Хави высказался о влиянии критики в СМИ на игру «Барселоны».
Тренер «блауграны» прокомментировал победу команды над «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге.
«Мы стали играть немного лучше, но нам предстоит сделать гораздо больше. Чтобы победить, нам нужно было показать класс. Победа очень важна. Команда переживает не лучший момент, перерыв [на матчи сборных] пойдет нам на пользу.
Мы находимся в низкой точке, переживаем не лучший момент. В Ла Лиге у нас были две ужасные игры. Я сказал игрокам успокоиться, что они хороши. Они были напряженнее, чем обычно, из-за напряжения, создаваемого извне. Это вызывает нервозность, это ненормально. Футболисты не играют раскрепощенно.
Пресса влияет на команду. Создают нереальные сценарии, это влияет на команду. Генерируется негатив, который влияет на игроков. На них влияет то, что говорят извне, царит преувеличенная нервозность. Игроки напряжены. Мы должны защитить молодых игроков от этого.
Улучшения есть, но незначительные. Этого недостаточно. Мы должны требовать большего. Я убежден, что мы поднимемся выше», – заявил Хави.
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(с) Хави
но мы имеем то что имеем, и Хави есть за что критиковать.
И я бы понял если бы он это сказал про команду из сплошь юнцов - к таковым можно отнести Фермина, но больше никого.
Да, выиграли, но сколько можно было бы избежать проблем если бы команда была настроена играть с самого начала матча - Хави в этом не справляется…
© Хави
для Барсы его страница перевернута, нужно играть (научиться) без него.
пишите как будто Месси вчера ушёл, а он уже третий год не в команде.
Совсем нету игры, не знаю с чем это связано, но Барса не должна так играть, при всём уважении к Алавесу, сегодня ожидал минимум 4-0 в пользу Барсы,но опять нервозная невнятная игра..
Ладно, будем смотреть, что будет после перерыва, надеюсь Хави с тренерским штабом, что нибудь придумают.
ЧМ 1998, яркая игра Голландцеа на турнире, особенно против Аргентины в четвертьфинале, заставила обратить внимание на Клюйверта, как на кумира. потом заметил его в Барселоне с Ривалдо и Фигу, с тех пор та самая и единственная это Барселона.
а в чём проблема?
Но неужели не видно, что Хави не тянет в Барсе? Игра ужасная.
Хотя если настоящих фанов Барсы он устраивает, то ради Бога)
я болельщик Барсы вот уже 25 лет, я поклонник Хави, когда тот был игроком.
но сейчас он просто поплыл.
Причина в том, что величие Реала, во многом, строится на мощной Барселоне, а величие Барселоны, по-моему мнению, - на мощном Реале. Это нормальный антагонизм. Здоровый нормальный антогонизм "Зло-Добро", в зависимости от того, кто чью сторону занимает.
Но пока Хави, откровенно говоря, не впечатляет. Он может привести Барселону к чемпионству, но это будет "боруссийское" чемпионство.
Верните Пепа, он - единственное, что может вернуть величие классико