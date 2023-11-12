Хави после 2:1 с «Алавесом»: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент»

Теги Барселона Хави Ла Лига Алавес Футбол

Хави высказался о влиянии критики в СМИ на игру «Барселоны».

Тренер «блауграны» прокомментировал победу команды над «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге.

«Мы стали играть немного лучше, но нам предстоит сделать гораздо больше. Чтобы победить, нам нужно было показать класс. Победа очень важна. Команда переживает не лучший момент, перерыв [на матчи сборных] пойдет нам на пользу.

Мы находимся в низкой точке, переживаем не лучший момент. В Ла Лиге у нас были две ужасные игры. Я сказал игрокам успокоиться, что они хороши. Они были напряженнее, чем обычно, из-за напряжения, создаваемого извне. Это вызывает нервозность, это ненормально. Футболисты не играют раскрепощенно.

Пресса влияет на команду. Создают нереальные сценарии, это влияет на команду. Генерируется негатив, который влияет на игроков. На них влияет то, что говорят извне, царит преувеличенная нервозность. Игроки напряжены. Мы должны защитить молодых игроков от этого.

Улучшения есть, но незначительные. Этого недостаточно. Мы должны требовать большего. Я убежден, что мы поднимемся выше», – заявил Хави.

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58 комментариев

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f0rmoceft
В общем это все пресса виновата
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Отец Абду
"Виноваты все (от газона до прессы), кроме меня"

(с) Хави
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+19
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voka25
Это что за профессионалы - после каждого чиха в их сторону, сразу нервничать и дрожать начинают.
+13
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Nikich1990
почему Хави никто не критикует особо?
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Marli
Как же так, на игроков оказывается оказывают давление СМИ, вот это новость.
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Бронислав Каминский
Ответ GuruFutbola
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смешно
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Blaumerc
Ответ GuruFutbola
Много хейта от дурачков типа отца абду, которые любят собирать плюсы)
мне плевать на плюсы и минусы, и я критикую Хави, хотя и не хейтер Хави, и вообще его поклонник, когда он был игроком. и был очень рад его назначению, были ожидания о возрождении той великой Барсы, хотя бы что то близкое по игре, или что то новое от себя.
но мы имеем то что имеем, и Хави есть за что критиковать.
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U
О, открыто новое утяжеление.
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Отец Абду
Ответ Nikich1990
почему Хави никто не критикует особо?
Я критикую, но у Хави много защитников с розовыми 👓:)
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Владимир Владимир
Как будто первый день пресса давление оказывает
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Politruk
Вроде на прошлой неделе на полпути к успеху были? 😳
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Кирилл
Только вот не пресса заставляет Барселону создавать себе проблемы в начале матча, а потом героически пытаться выпутаться из них уже который матч в сезоне.
И я бы понял если бы он это сказал про команду из сплошь юнцов - к таковым можно отнести Фермина, но больше никого.

Да, выиграли, но сколько можно было бы избежать проблем если бы команда была настроена играть с самого начала матча - Хави в этом не справляется…
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Старик Стариканов
Ещё одна гениальная отмазка от чави
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Мари Хуан
И трава ещё на 3мм выше чем должна быть
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Cruel Snake
Надо сейчас часа 2 в раздевалке посидеть 😭
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red hikkikomori
Это Перес всё купил, его пресса нас давил🤌🏻
© Хави
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Йети
Хави плывёт конкретно.. Такую чушь нести
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Blaumerc
Ответ GuruFutbola
То что игроки лоханулись 2 матча на первой минуты, его вины нет, а вот то что он перезагружает команду в перерыве - его заслуга, при том, что почти месяц не было 6 игроков основы, в составе старый поляк, лысый сантехник и брелок торрес И это все без Месси
именно, про Месси уже давно пора забыть.
для Барсы его страница перевернута, нужно играть (научиться) без него.
пишите как будто Месси вчера ушёл, а он уже третий год не в команде.
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Cruel Snake
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
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Нашли друг друга, два друга. Братья по разуму 😂
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Экселлент
Я как болельщик Барсы, конечно рад, что победили,но мне отвратительно смотреть такой футбол!
Совсем нету игры, не знаю с чем это связано, но Барса не должна так играть, при всём уважении к Алавесу, сегодня ожидал минимум 4-0 в пользу Барсы,но опять нервозная невнятная игра..
Ладно, будем смотреть, что будет после перерыва, надеюсь Хави с тренерским штабом, что нибудь придумают.
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Blaumerc
Ответ Александр Михненко
25 лет ? Точно ? Не 60 не 100,а именно 25?
может не точно.
ЧМ 1998, яркая игра Голландцеа на турнире, особенно против Аргентины в четвертьфинале, заставила обратить внимание на Клюйверта, как на кумира. потом заметил его в Барселоне с Ривалдо и Фигу, с тех пор та самая и единственная это Барселона.
а в чём проблема?
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Men77
Я хоть не болельщик Барсы , но хорошо к ней отношусь. и к Хави тоже.
Но неужели не видно, что Хави не тянет в Барсе? Игра ужасная.
Хотя если настоящих фанов Барсы он устраивает, то ради Бога)
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Blaumerc
Ответ Отец Абду
"Виноваты все (от газона до прессы), кроме меня" (с) Хави
тоже уже начинает бесить эти интервью от маэстро после обсеров команды?
я болельщик Барсы вот уже 25 лет, я поклонник Хави, когда тот был игроком.
но сейчас он просто поплыл.
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Alex Raycon
Как сочувствующий Реалу (болельщик Интера), ожидал, что приход Хави даст Барсе импульс, который перебьет все околофутбольные вещи вроде шуток про "рычаги", дело Негрейры и иже с ними.
Причина в том, что величие Реала, во многом, строится на мощной Барселоне, а величие Барселоны, по-моему мнению, - на мощном Реале. Это нормальный антагонизм. Здоровый нормальный антогонизм "Зло-Добро", в зависимости от того, кто чью сторону занимает.

Но пока Хави, откровенно говоря, не впечатляет. Он может привести Барселону к чемпионству, но это будет "боруссийское" чемпионство.

Верните Пепа, он - единственное, что может вернуть величие классико
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bulldozer
О, опять гиены на ветке)
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