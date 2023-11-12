Промес забил и отдал голевую к 15-й минуте матча с «Ростовом». Квинси – лучший ассистент РПЛ и 2-й по «гол+пас»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Квинси Промес Михаил Игнатов Футбол

Квинси Промес поучаствовал в двух голах «Спартака» «Ростову» к 15-й минуте.

На 4-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ Промес забил с паса Михаила Игнатова. На 15-й минуте Квинси забил сам, воспользовавшись передачей Игнатова.

С 6 результативными передачами игрок из Нидерландов лидирует в лиге. По системе «гол+пас» форвард набрал 10 очков (4+6), уступая только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре (13, 12+1).

Статистику Промеса можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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7 комментариев

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Снежана Цветкова
Ответ Owen_the_Simple
Соперник с 11 строчки. Тарасовский потрошитель снова в родной стихии.
А чо, теперь голы не забивать? Хоть со 111 строчки. Тупой комент.
+7
-2
+5
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Naidin104@rambler.ru
Ответ Artem Piatkov
При этом 1 Чемпионский титул за столько лет Запомнят как набивателя статистики, а не как "Добытчика титулов" (Вагнер Лав)
Так разве в нём проблема? Он, на мой взгляд, делает всё что от него зависит на максимум. Другое дело, что все эти годы происходит в клубе
+3
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+3
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Эмырхан Амиров
Даже если будет 3-0 не факт что Спартак выиграет. Приучил Спартак всех что он дика не стабилен.
0
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0
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Анатолий Нагорный
Ответ Owen_the_Simple
Соперник с 11 строчки. Тарасовский потрошитель снова в родной стихии.
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