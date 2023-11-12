Промес забил и отдал голевую к 15-й минуте матча с «Ростовом». Квинси – лучший ассистент РПЛ и 2-й по «гол+пас»

Квинси Промес поучаствовал в двух голах «Спартака» «Ростову» к 15-й минуте.

На 4-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ Промес забил с паса . На 15-й минуте забил сам, воспользовавшись передачей Игнатова.

С 6 результативными передачами игрок из Нидерландов лидирует в лиге. По системе «гол+пас» форвард набрал 10 очков (4+6), уступая только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре (13, 12+1).

Статистику Промеса можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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