Игра «Ливерпуля» с «Ман Сити» 25 ноября начнется в 12:30. При Клоппе «красные» в 14-й раз попадают в этот слот после паузы на игры сборных, у других клубов АПЛ не больше 6 матчей
«Ливерпуль» чаще всех проводит ранние матчи после пауз на игры сборных.
Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, игра «красных» с «Манчестер Сити» в АПЛ, назначенная на 25 ноября, начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).
В текущем сезоне матч мерсисайдцев попадает в этот временной слот в третий раз. 16 сентября они встречались с «Вулверхэмптоном» (3:1), а 21 октября примут «Эвертон».
Всего за время работы под руководством Юргена Клоппа (то есть с 2015 года) «Ливерпуль» после перерывов на матчи сборных играл в субботу в 12:30 14 раз. Это наибольший показатель в чемпионате Англии. На втором месте идет «Тоттенхэм» – 6 игр.
Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»
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И почему именно Ливерпуль так часто?
С сезона 17-18 у Ливерпуля 12 дневных слотов за эти годы, у МЮ - 2. Данные статистики. Факты.
Южноамериканские игроки, например, после таких пауз на матчи не успевают вернуться в тонусе из-за разницы времени и длительности перелета.
Получается минус: Нуньес, Диас, Беккер, МакАлистер у Ливерпуля.
Более того, судя по флэшскору, как минимум с 27 апреля они ни разу не сыграли в 12:30 по Лондону, данных раньше этой дате уже нет на этом ресурсе, но я не удивлюсь если МЮ в этом году еще ни разу не сыграл раньше всех в туре
У Ливерпуля из 12 ранних матчей с 17-18 гг - 8 гостевых.
Из 6 последних шести ранних матчей 4 после перерыва на сборные, те все латиноамериканские игроки выпадают так или иначе.
Второй ранний матч после сборных будет на следующей неделе. И это дерби с Эвертоном.