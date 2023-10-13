Игра «Ливерпуля» с «Ман Сити» 25 ноября начнется в 12:30. При Клоппе «красные» в 14-й раз попадают в этот слот после паузы на игры сборных, у других клубов АПЛ не больше 6 матчей

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги Тоттенхэм календарь Футбол

«Ливерпуль» чаще всех проводит ранние матчи после пауз на игры сборных.

Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, игра «красных» с «Манчестер Сити» в АПЛ, назначенная на 25 ноября, начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).

В текущем сезоне матч мерсисайдцев попадает в этот временной слот в третий раз. 16 сентября они встречались с «Вулверхэмптоном» (3:1), а 21 октября примут «Эвертон».

Всего за время работы под руководством Юргена Клоппа (то есть с 2015 года) «Ливерпуль» после перерывов на матчи сборных играл в субботу в 12:30 14 раз. Это наибольший показатель в чемпионате Англии. На втором месте идет «Тоттенхэм» – 6 игр.

Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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36 комментариев

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Министерство Правды
Полный бред. Нафига матч тура назначать так рано, тем более после паузы на сборных или еврокубковой недели?
И почему именно Ливерпуль так часто?
+61
-2
+59
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Liverpool_YNWA
невольно начинаешь верить в теории заговоров
+38
-1
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Михаил Дьяконов
Да-да, пишите про "случайность", когда разница в 2-3 раза. Видимо, те кто составляют календари - очень "любят" Ливерпуль
+22
-4
+18
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ancora85
Ответ Министерство Правды
Полный бред. Нафига матч тура назначать так рано, тем более после паузы на сборных или еврокубковой недели? И почему именно Ливерпуль так часто?
Якобы для Азиатского рынка стараются. Ливерпуль там очень популярен.
+11
0
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f5dfmvw9bk
Матч тура, а возможно и сезона. А его в такое время пихают 🤡
+7
0
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Ильдар Аитов
Просто жесть. Уже третий раз подряд в этом сезоне. Как это вообще можно объяснить?
+7
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Rick Sorkin
Facepalm
+5
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ancora85
Ответ Михаил Дьяконов
Да-да, пишите про "случайность", когда разница в 2-3 раза. Видимо, те кто составляют календари - очень "любят" Ливерпуль
Не в 2-3 раза, и еще больше. Ливерпуль 12 раз, тотенхем -5 раз, челси и сити 4 раза, эвертон 3 раза, остальные в тч арсенал и мю 2 раза
+3
0
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ancora85
Ответ za_vsu_xypmy
а остальные топ клубы апл нет, уверен все там за Сона топят, откуда инфа?
Яндекс. Есть статьи, что по запросам в инете измеряли. Ливерпуль один из самых популярных в Азии. В Тайланде и Индонезии в топе запросов. (Еще популярны Арсенал, МЮ и Челси в других странах.) Они ж не просто так второй год подряд туда в турне гоняли. Тотенхема нет в списке. В Ю. Корее Аякс в топе.
+3
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хавбек+
похоже там топить Ливер политическое решение
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ARIGAMI ARIGAMI
Вы офигели? Какие 12:30? Это матч тура
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Министерство Правды
Полный бред. Нафига матч тура назначать так рано, тем более после паузы на сборных или еврокубковой недели? И почему именно Ливерпуль так часто?
Вроде в Англии так рано ставят некоторые принципиальные матчи, чтоб болельщики не успели … напиться
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S. A.
Это беспрецедентно!
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ancora85
Ответ Министерство Правды
А, что МЮ не популярен типо? Я бегло просмотрел, они ни разу в сезоне не сыграли в такое время. Более того, судя по флэшскору, как минимум с 27 апреля они ни разу не сыграли в 12:30 по Лондону, данных раньше этой дате уже нет на этом ресурсе, но я не удивлюсь если МЮ в этом году еще ни разу не сыграл раньше всех в туре
Тогда заговор против Ливерпуля. Что ещё ответить?)))
С сезона 17-18 у Ливерпуля 12 дневных слотов за эти годы, у МЮ - 2. Данные статистики. Факты.

Южноамериканские игроки, например, после таких пауз на матчи не успевают вернуться в тонусе из-за разницы времени и длительности перелета.
Получается минус: Нуньес, Диас, Беккер, МакАлистер у Ливерпуля.
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Министерство Правды
Ответ ancora85
Якобы для Азиатского рынка стараются. Ливерпуль там очень популярен.
А, что МЮ не популярен типо? Я бегло просмотрел, они ни разу в сезоне не сыграли в такое время.
Более того, судя по флэшскору, как минимум с 27 апреля они ни разу не сыграли в 12:30 по Лондону, данных раньше этой дате уже нет на этом ресурсе, но я не удивлюсь если МЮ в этом году еще ни разу не сыграл раньше всех в туре
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Консервативный глор
Минус южноамериканцы у Ливерпуля, что печально
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василий иванов
Ответ А.В. Бубнов
Судьи продоожают мелко пакостить по заказу шейха)
какого шейха? они с Сити играют.
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Шукрулло Исоходжаев
Ответ Министерство Правды
Полный бред. Нафига матч тура назначать так рано, тем более после паузы на сборных или еврокубковой недели? И почему именно Ливерпуль так часто?
Просто дурдом
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А.В. Бубнов
Судьи продоожают мелко пакостить по заказу шейха)
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#SharkTeam
то кичатся что болел много у них в Азии, то жалуются что время под них)
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Фауст
чистая случайность. как и в матче с Тоттей. не на что жаловаться.
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ancora85
Ответ Министерство Правды
А, что МЮ не популярен типо? Я бегло просмотрел, они ни разу в сезоне не сыграли в такое время. Более того, судя по флэшскору, как минимум с 27 апреля они ни разу не сыграли в 12:30 по Лондону, данных раньше этой дате уже нет на этом ресурсе, но я не удивлюсь если МЮ в этом году еще ни разу не сыграл раньше всех в туре
Ещё интересный факт. Что у Сити 4 таких ранних матчей с сезона 17-18 гг. И 3 из 4 против Ливерпуля.))

У Ливерпуля из 12 ранних матчей с 17-18 гг - 8 гостевых.
Из 6 последних шести ранних матчей 4 после перерыва на сборные, те все латиноамериканские игроки выпадают так или иначе.
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ancora85
Ответ #SharkTeam
Че жаловаться тогда?
Я написала якобы. Типа официальная версия. Правда, Арсенал тоже популярен, но таких слотов у них 2. Как и у МЮ.
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ancora85
Ответ #SharkTeam
А ты не знаешь, Ливерпуль будет играть в 12:30, а Сити позже начнет?
Одновременно. Только у Сити это первый такой ранний матч в сезоне после паузы, а у Ливерпуля будет уже третий ранний слот после паузы на сборные.
Второй ранний матч после сборных будет на следующей неделе. И это дерби с Эвертоном.
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А.В. Бубнов
Ответ Liverpool_YNWA
невольно начинаешь верить в теории заговоров
Никакого заговора, исключительно закуп.
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