Игра «Ливерпуля» с «Ман Сити» 25 ноября начнется в 12:30. При Клоппе «красные» в 14-й раз попадают в этот слот после паузы на игры сборных, у других клубов АПЛ не больше 6 матчей

«Ливерпуль» чаще всех проводит ранние матчи после пауз на игры сборных.

Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, игра «красных» с « » в , назначенная на 25 ноября, начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).

В текущем сезоне матч мерсисайдцев попадает в этот временной слот в третий раз. 16 сентября они встречались с «Вулверхэмптоном» (3:1), а 21 октября примут « ».

Всего за время работы под руководством Юргена Клоппа (то есть с 2015 года) « » после перерывов на матчи сборных играл в субботу в 12:30 14 раз. Это наибольший показатель в чемпионате Англии. На втором месте идет « » – 6 игр.

Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию