Клопп о календаре: «У нас нет времени на тренировки, а мы расширяем ЧМ и Евро, придумываем новые турниры. Никто не думает об игроках»

Главный тренер вновь высказался о напряженном календаре.

«Проблема в этом бизнесе на самом деле заключается в том, что в нем слишком много разных заинтересованных сторон. В Англии это Премьер-лига, Футбольная лига и Футбольная ассоциация Англии. В Германии это Лига и Немецкий футбольный союз. На международном уровне это ФИФА и континентальные федерации, такие как . А Лига чемпионов есть везде. Все извлекают выгоду, никто не думает об игроках. Ни один.

Вместо этого всегда придумывают новые турниры. Теперь мы расширяем чемпионат мира, чтобы другие команды тоже могли принять в нем участие. Мы также расширяем чемпионат Европы, потрясающе!

В любом виде спорта основным условием для любого выступления являются тренировки. Но у нас нет времени на тренировки, потому что мы все время играем. Я прекрасно понимаю, что очень хорошо зарабатываю на жизнь всей этой историей. У меня достаточно времени для отпуска. У игроков этого нет. В какой-то момент мы должны это изменить.

Когда профсоюзы игроков говорят за игроков, это говорит о нервозности. [Когда я высказываюсь], выходит из-за угла и говорит, что другим людям приходится работать гораздо больше. Я и так знаю это, мистер Чеферин не обязан мне об этом говорить», – сказал Клопп.