Бугаев подал заявление в СК о фальсификации его дела. Экс-футболиста обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Алексей Бугаев обвиняет полицию в фальсификации его дела.

Напомним, бывшего защитника « », « » и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

Защита экс-футболиста подала апелляцию на это решение и просила перевести Бугаева под домашний арест. Суд оставил его под стражей.

«На прошлой неделе было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю», – сообщил адвокат Константин Жеребцов.

По словам юриста, Бугаев также обратится в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства из-за распространенного МВД видео с обнаружением у экс-футболиста свертка – в нем, по утверждению полиции, было 500 граммов мефедрона, который он намеревался сбыть в Сочи.

Бугаев, выступавший за « », «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.

Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «Будем пытаться доказать, что это подстава. Сотрудники сами дали ему в руки сверток, вымогали взятку»

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