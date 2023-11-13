Бугаев подал заявление в СК о фальсификации его дела. Экс-футболиста обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия происшествия Торпедо Краснодар Р-Спорт Футбол

Алексей Бугаев обвиняет полицию в фальсификации его дела.

Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

Защита экс-футболиста подала апелляцию на это решение и просила перевести Бугаева под домашний арест. Суд оставил его под стражей. 

«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю», – сообщил адвокат Константин Жеребцов.

По словам юриста, Бугаев также обратится в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства из-за распространенного МВД видео с обнаружением у экс-футболиста свертка – в нем, по утверждению полиции, было 500 граммов мефедрона, который он намеревался сбыть в Сочи.

Бугаев, выступавший за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.

Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «Будем пытаться доказать, что это подстава. Сотрудники сами дали ему в руки сверток, вымогали взятку»

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5 комментариев

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Quest
Сверток уже исчез?))
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Усатый КозлоБык ©
Жесть 😬
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antip2000@pisem.net
Ответ ЦСКА1960
А что, если он и правда не виновен?
Ну, я лично не припомню еще какого-нибудь футболиста, которому подкинули пол кило и выбивали взятку... Вряд ли Бугаев - эксперимент у ментов. Скорей поверю в его тупость, попытку заработать не пенсии и ушлость адвоката.
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градус ненависти
Ответ ЦСКА1960
А что, если он и правда не виновен?
Полкило подкинули? А что сразу не контейнер?
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