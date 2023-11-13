Суд оставил Бугаева под стражей до 31 декабря, отклонив апелляцию. Экс-игрока сборной России обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Суд оставил экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева под стражей.

Напомним, бывшего защитника « », «Краснодара» и « » арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

Защита экс-футболиста подала апелляцию на это решение и просила перевести Бугаева под домашний арест.

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. , которым в отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31.12.2023», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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