Суд оставил Бугаева под стражей до 31 декабря, отклонив апелляцию. Экс-игрока сборной России обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия происшествия Торпедо Краснодар Футбол

Суд оставил экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева под стражей.

Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

Защита экс-футболиста подала апелляцию на это решение и просила перевести Бугаева под домашний арест. 

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31.12.2023», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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6 комментариев

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FilinMD
На Новый год выпустят Лёху? Повышенный спрос может быть
+2
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Severfan
5г барыжных всё-таки поюзал)
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Трент Резнор
С полкило на домашний арест, вот это был бы номер.
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goshforever
#FreeBugaev
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ɔculpa
Ответ FilinMD
На Новый год выпустят Лёху? Повышенный спрос может быть
Да менты всё сами раскидают, не парься)
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Fatony
Ответ Severfan
5г барыжных всё-таки поюзал)
у них всегда недовес в опте
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