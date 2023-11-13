Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения перед матчем с «Абердином»
Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения.
День поминовения отмечается в Великобритании и странах Британского Содружества 11 ноября – в годовщину окончания Первой мировой войны. Праздник посвящен памяти британских солдат, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании.
Все футбольные матчи в стране в минувшие выходные начались с минуты молчания.
Фанаты «Селтика» во вчерашнем матче чемпионата Шотландии против «Абердина» (6:0) саботировали минуту молчания – часть болельщиков свистела и выкрикивала оскорбления, пока арбитр спустя 30 секунд не остановил акцию. Протест фанатов попал в телетрансляцию, в связи с чем комментатор Sky Sports был вынужден принести извинения в прямом эфире.
Как отмечает Daily Mail, опасения по поводу поведения болельщиков возникали еще перед матчем. Напомним, ранее фанаты «Селтика» неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Клуб осудил поведение фанатов.
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