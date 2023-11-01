Ультрас «Селтика», забаненные за поддержку Палестины, раскритиковали руководство: «Пока число погибших в Газе приближается к 10 тысячам, вы позорите клуб»

Фан-группа «Селтика» выпустила заявление после запрета на посещение матчей.

Вчера стало известно, что шотландский клуб за поддержку Палестины заблокировал абонементы почти 200 членам Green Brigade.

«В последние недели болельщики «Селтика» с гордостью выражали солидарность с палестинским народом, в то время как руководство клуба заняло позицию, более близкую к позиции ультраправого британского правительства – с аналогичными попытками цензуры и санкций в отношении тех, кто солидарен с .

В то время как число погибших в Газе приближается к 10 тысячам (включая 4 тысячи детей), руководство своим поведением опозорило «Селтик».

Несомненно, санкции в отношении тех, кто связан с Green Brigade, стали результатом солидарности группы с палестинцами. Коллективные санкции, очевидно, несправедливы, а отдельные лица незаслуженно наказаны до выдвижения каких-либо обвинений, предъявления доказательств, предоставления права на защиту.

Мы надеемся, что любой здравомыслящий человек поймет, что обвинения не соответствуют действительности, но на некоторые из них мы хотели бы обратить внимание.

Как ультрас, известные своей бурной поддержкой и креативностью, мы время от времени нарушаем различные правила, установленные для стерилизации футбольных стадионов. Будь то демонстрация антифашистского баннера на матче с « » или флагов Палестины на игре с « », мы без сожаления обходим проверки безопасности на стадионах ради акций, которые явно приветствуются фанатами «Селтика» и другими зрителями.

Мы категорически отрицаем зловещие и клеветнические обвинения в «проникновении на стадион» и «запугивании, угрозах и оскорбительном поведении по отношению к персоналу».

Смехотворно обвинять Green Brigade в «небезопасном поведении» на субботнем матче с «Хибернианом», учитывая, что официальные лица «Селтика» были соучастниками широко критикуемой операции по обеспечению безопасности на подходе к стадиону, которая поставила под угрозу безопасность наших болельщиков.

Руководство клуба занимает исторически неправильную сторону, и мы призываем всех заинтересованных лиц выразить свое недовольство теми, кто несет ответственность за принятые решения и санкции», – говорится в заявлении.

Сотни флагов Палестины на матче «Селтика» в ЛЧ. За них клуб уже дважды штрафовали

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