Ультрас «Селтика», забаненные за поддержку Палестины, раскритиковали руководство: «Пока число погибших в Газе приближается к 10 тысячам, вы позорите клуб»

Теги Лацио высшая лига Шотландия Селтик Атлетико Лига чемпионов УЕФА болельщики Сборная Палестины по футболу Футбол

Фан-группа «Селтика» выпустила заявление после запрета на посещение матчей.

Вчера стало известно, что шотландский клуб за поддержку Палестины заблокировал абонементы почти 200 членам Green Brigade.

«В последние недели болельщики «Селтика» с гордостью выражали солидарность с палестинским народом, в то время как руководство клуба заняло позицию, более близкую к позиции ультраправого британского правительства – с аналогичными попытками цензуры и санкций в отношении тех, кто солидарен с Палестиной.

В то время как число погибших в Газе приближается к 10 тысячам (включая 4 тысячи детей), руководство своим поведением опозорило «Селтик».

Несомненно, санкции в отношении тех, кто связан с Green Brigade, стали результатом солидарности группы с палестинцами. Коллективные санкции, очевидно, несправедливы, а отдельные лица незаслуженно наказаны до выдвижения каких-либо обвинений, предъявления доказательств, предоставления права на защиту.

Мы надеемся, что любой здравомыслящий человек поймет, что обвинения не соответствуют действительности, но на некоторые из них мы хотели бы обратить внимание.

Как ультрас, известные своей бурной поддержкой и креативностью, мы время от времени нарушаем различные правила, установленные для стерилизации футбольных стадионов. Будь то демонстрация антифашистского баннера на матче с «Лацио» или флагов Палестины на игре с «Атлетико», мы без сожаления обходим проверки безопасности на стадионах ради акций, которые явно приветствуются фанатами «Селтика» и другими зрителями.

Мы категорически отрицаем зловещие и клеветнические обвинения в «проникновении на стадион» и «запугивании, угрозах и оскорбительном поведении по отношению к персоналу».

Смехотворно обвинять Green Brigade в «небезопасном поведении» на субботнем матче с «Хибернианом», учитывая, что официальные лица «Селтика» были соучастниками широко критикуемой операции по обеспечению безопасности на подходе к стадиону, которая поставила под угрозу безопасность наших болельщиков.

Руководство клуба занимает исторически неправильную сторону, и мы призываем всех заинтересованных лиц выразить свое недовольство теми, кто несет ответственность за принятые решения и санкции», – говорится в заявлении.

Сотни флагов Палестины на матче «Селтика» в ЛЧ. За них клуб уже дважды штрафовали

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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bel01
Англосаксонская свобода слова работает только тогда, когда вы говорите правильные слова.

Иначе вы экстремист, и даже почти террорист.
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Бари Линдон
Их свобода слова, наш кровавый тоталитаризм)
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rigobersong
Позорище конечно:) Можно намеренно бомбить больницы с детьми и при этом спокойно играть в международных соревнованиях:)
+14
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Snafu
Ответ Бари Линдон
Их свобода слова, наш кровавый тоталитаризм)
их свобода слова в данном случае вообще никак не попирается - клуб не государство, может любые порядки у себя устанавливать. вот если бы их привлекали к ответственности за дискредитацию чего-нибудь - то да, можно было бы говорить про свободу слова.
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Александр Калачев
Когда-нибудь комментаторы на спортс ру, узнают, что означает свобода слова и что в данном случае ее никто не нарушает.
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Возможно ли быть большими чернильниками, чем эти леваки из green brigade?
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rude.
Передайте деткам из британского среднего класса что можно взять и поехать в эту самую Палестину. Сюрприз-сюрприз!
В зонах конфликта на прилегающих территориях всегда есть лагеря ООН или ОБСЕ, и там всегда будут рады любым волонтерам. Не обязательно воевать, всегда можно оставить свою сытую жизнь зажиточного поданного Соединенного Королевства, оставить свою уютную комнату с консолью PSP, теплым одеялом из IKEA, и мамиными тостами с джемом.
И отправиться противостоять "ультраправому империализму" и не на словах, а на деле помогать страждущим и обездоленным. В данном случае - палестинцам.
Это надежнее чем баннерки и флажки на матчах шотландской деревянной лиги матчи которой даже в самой Шотландии по телеку не все смотрят. Инфа сотка!
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Real_v_dushe
Валите поддерживать ХАМАС в Сектор Газы, леваки
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King_X
Удары Израиля по лагерю беженцев в Газе могут быть приравнены к военному преступлению — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
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Местные им тож скажут "езжайте в Сектор защищать тогда", тут логика 100 из 100 прост
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King_X
Ответ bel01
Англосаксонская свобода слова работает только тогда, когда вы говорите правильные слова. Иначе вы экстремист, и даже почти террорист.
И антисемит, если скорбите по мирным палестинцам
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Sekor
Заголовок явно неудачный. А потом перестанут позорить что ли?
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Пробивной вратарь
Уже 10, завтра будет 20 тысяч. Пишите есчо.
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Antagonist
Ответ Snafu
их свобода слова в данном случае вообще никак не попирается - клуб не государство, может любые порядки у себя устанавливать. вот если бы их привлекали к ответственности за дискредитацию чего-нибудь - то да, можно было бы говорить про свободу слова.
Им ограничили их свободу на основании их «неверного мнения». И не важно,государство это,клуб или просто другой человек. Это в любом случае неправильно и лицемерно
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King_X
Ответ Real_v_dushe
Валите поддерживать ХАМАС в Сектор Газы, леваки
А когда кто-то против криминала/убийств/изнасилований/беспредела - вы тоже пишете "идите тогда полицейским работать"?

И как вообще с таким уровнем логики живётся?
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Марат Дождев
Ответ King_X
А когда кто-то против криминала/убийств/изнасилований/беспредела - вы тоже пишете "идите тогда полицейским работать"? И как вообще с таким уровнем логики живётся?
логики нет, это из серии выйди на полет докажи что лучше))
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