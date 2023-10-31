За поддержку Палестины «Селтик» заблокировал абонементы почти 200 членам фан-группы Green Brigade
«Селтик» приостановил действие абонементов фан-группы, поддержавшей Палестину.
Представители Green Brigade демонстрировали на «Селтик Парк» баннеры с надписями «Свободу Палестине» и «Победы сопротивлению». Также они приносили палестинские флаги на игру с «Атлетико» (2:2) в Лиге чемпионов.
Как передает The Telegraph, около 200 членов фан-группы получили уведомление о том, что их абонементы отныне недействительны.
Green Brigade не будет на игре «Селтика» с «Сент-Миррен» 1 ноября, но в дальнейшем запрет может быть снят, если переговоры с лидерами объединения окажутся продуктивными.
В письме от клуба говорится, что решительные меры приняты в связи с «неоднократными случаями неприемлемого поведения». Подчеркивается, что «доступ к билетам на выездные матчи для болельщиков, зарегистрированных как часть группы, также будет приостановлен». Напрямую ничего о поддержке Палестины при этом не говорится.
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как недавно заявляло руководство Майнца: мы уважаем любую точку зрения, но эту (Эль-Гази) - нет.
В интервью,на вопрос арабского журналиста о том,почему ХАМАС построил более 500 км туннелей и бункеров домами и больницами,но не позаботился о постройке бомбоубежищ для мирных жителей,прямым текстом заявил,что туннели в секторе Газа предназначены для нужд ХАМАС и защиты ХАМАСовцев от самолетов и только.
А мирных жителей пусть ООН защищает.
а Палестина - что?