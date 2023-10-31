За поддержку Палестины «Селтик» заблокировал абонементы почти 200 членам фан-группы Green Brigade

«Селтик» приостановил действие абонементов фан-группы, поддержавшей Палестину.

Представители Green Brigade демонстрировали на « » баннеры с надписями «Свободу Палестине» и «Победы сопротивлению». Также они приносили палестинские флаги на игру с «Атлетико» (2:2) в Лиге чемпионов.

Как передает The Telegraph, около 200 членов фан-группы получили уведомление о том, что их абонементы отныне недействительны.

Green Brigade не будет на игре «Селтика» с «Сент-Миррен» 1 ноября, но в дальнейшем запрет может быть снят, если переговоры с лидерами объединения окажутся продуктивными.

В письме от клуба говорится, что решительные меры приняты в связи с «неоднократными случаями неприемлемого поведения». Подчеркивается, что «доступ к билетам на выездные матчи для болельщиков, зарегистрированных как часть группы, также будет приостановлен». Напрямую ничего о поддержке Палестины при этом не говорится.

Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины на матче с «Атлетико» – клуб просил не делать этого. Делегат УЕФА внес случившееся в протокол

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