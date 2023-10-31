За поддержку Палестины «Селтик» заблокировал абонементы почти 200 членам фан-группы Green Brigade

Теги Селтик болельщики Сборная Палестины по футболу Селтик Парк Политика Футбол

«Селтик» приостановил действие абонементов фан-группы, поддержавшей Палестину.

Представители Green Brigade демонстрировали на «Селтик Парк» баннеры с надписями «Свободу Палестине» и «Победы сопротивлению». Также они приносили палестинские флаги на игру с «Атлетико» (2:2) в Лиге чемпионов.

Как передает The Telegraph, около 200 членов фан-группы получили уведомление о том, что их абонементы отныне недействительны.

Green Brigade не будет на игре «Селтика» с «Сент-Миррен» 1 ноября, но в дальнейшем запрет может быть снят, если переговоры с лидерами объединения окажутся продуктивными.

В письме от клуба говорится, что решительные меры приняты в связи с «неоднократными случаями неприемлемого поведения». Подчеркивается, что «доступ к билетам на выездные матчи для болельщиков, зарегистрированных как часть группы, также будет приостановлен». Напрямую ничего о поддержке Палестины при этом не говорится.

Фанаты «Селтика» вывесили флаги Палестины на матче с «Атлетико» – клуб просил не делать этого. Делегат УЕФА внес случившееся в протокол

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72 комментария

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Ебздрогыч
Они теперь могут поддерживать махачкалинское Динамо, с такой активной жизненной позицией им там будут очень рады
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vincere
Ответ Taddy Brain
Справедливость по западному. (Которой нет)
Выборочная, гибкая)
Как недавно заявляло руководство Майнца: мы уважаем любую точку зрения, но эту (Эль-Гази) - нет.
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Eduard Rastryopin
Ответ San Remo
хм.интересно интересно, а что молчит европка сша когда погибло свыше 3500 невинных детей палестинцев? гниды
Так главное,что твои товарищи из террористической организации ХАМАС не молчат.
В интервью,на вопрос арабского журналиста о том,почему ХАМАС построил более 500 км туннелей и бункеров домами и больницами,но не позаботился о постройке бомбоубежищ для мирных жителей,прямым текстом заявил,что туннели в секторе Газа предназначены для нужд ХАМАС и защиты ХАМАСовцев от самолетов и только.
А мирных жителей пусть ООН защищает.
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San Remo
Ответ Ебздрогыч
Они теперь могут поддерживать махачкалинское Динамо, с такой активной жизненной позицией им там будут очень рады
не надо судить по Малой кучки тупых Дагестанцев Дагестан дружная республика, всегда между собой находили общий язык. многие сыны Дагестана воюют за Россию, много посмертных героев России.
+14
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
тем временем Египет подтянул бронетехнику к границе в Газой, чтобы предотвратить прорыв палестинцев на свою территорию.
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Антон Киселёв
За поддержку Палестины, не ХАМАСа
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Ебздрогыч
Они теперь могут поддерживать махачкалинское Динамо, с такой активной жизненной позицией им там будут очень рады
Учитывая то, что фаны Селтика - леваки, любители многонациональности и заместительной миграции, то да, безусловно
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Dmitry Koway
Ответ Adrenaline Z
Палестина будет независимой, время придёт, и будет мир на этой земле.
это ты так призвал к уничтожению хамаса
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San Remo
хм.интересно интересно, а что молчит европка сша когда погибло свыше 3500 невинных детей палестинцев? гниды
+33
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DavidRobertJosephBeckham
Респект руководству!
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AntOn
Ответ Savarona25
Интересно каких национальностей (понятно каких) участники фан-группы с подобным недвусмысленным названием и что они тогда делают на территории Британии вдали от любимой родины?
Green is a colour of spring, - пел Фрэнк Синатра, а тебе, фашистская узколобая мразь, советую заняться саморазвитием и не судить о людях по цвету кожи или волос, и уж тем более по цвету в названии движа, а то этак и бело-голубые друзья могут обидеться.
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almagrosp
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
тем временем Египет подтянул бронетехнику к границе в Газой, чтобы предотвратить прорыв палестинцев на свою территорию.
И что ты этим хочешь сказать? Мол Египет такой плохой? А то что евреи их оружием заставляют бежать из своих домов это ничего?
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Adrenaline Z
жду когда придёт время ,и Уэльс Шотландия Сев ирландия, обретут независимость, а это к этому идёт. вот тогда будет ну очень интересно
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ San Remo
Израиль это опухоль на ближнем востоке
Израиль это наука, технологии, пищевая промышленность, сельское хозяйство, лекарства, медицина и медицинское оборудование... ну и т.д.
а Палестина - что?
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Tintobrass
Ответ San Remo
не надо судить по Малой кучки тупых Дагестанцев Дагестан дружная республика, всегда между собой находили общий язык. многие сыны Дагестана воюют за Россию, много посмертных героев России.
дата создания твоего ака палит тебя ,б0т
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San Remo
Ответ Tintobrass
дата создания твоего ака палит тебя ,б0т
мальчик, а когда нало создать ак????))))) завтра, или в 2026 ?? ты же когда то создал а?))) что то это меняет?)))) вот решил как и ты реганутся
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ДМ-1чемпион
Израиль террористическое государство!
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San Remo
респект таким болельщикам, и таких в европе становиться все больше и больше!
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Костя Паркер
Ответ DiMaXFCZP
Свобода слова во всей красе.
Для такие как ты есть только один ответ Шани Лук.
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Nikita Chesnokov
демократия и свобода слова процветают))
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Adrenaline Z
Палестина будет независимой, время придёт, и будет мир на этой земле.
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DM.Man
Такая себе демократия)
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nurikkkk
Ответ San Remo
не надо судить по Малой кучки тупых Дагестанцев Дагестан дружная республика, всегда между собой находили общий язык. многие сыны Дагестана воюют за Россию, много посмертных героев России.
Малой кучке? +-1500 человек это малая кучка?
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bevooch
Ответ ДМ-1чемпион
Израиль террористическое государство!
Забавно, что у Израиля и у Динамо Москва один и тот же ярый поклонник, стоявший у истоков
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Adrenaline Z
Ответ almagrosp
А потом хомячки со спортса в комментариях будут рассказывать про европейскую свободу слова и отсутствие цензуры🤣
да да 👍
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