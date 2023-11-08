Фанаты «Селтика» показывали флаги Палестины, мочились и жгли файеры на улицах Мадрида перед матчем ЛЧ с «Атлетико»

Фанаты «Селтика» устроили беспорядки в Мадриде.

Болельщики шотландского клуба приехали в столицу на матч чемпионов с « » (0:6), который состоялся вчера.

Как сообщает El Chiringuito, фанаты демонстрировали флаги Палестины, зажигали файеры на улице, играли в футбол на площадях, оставляли мусор на улице, мочились на стены.

До и после матча фанатов сопровождала испанская полиция. Несмотря на несколько незначительных стычек с полицейскими, серьезного конфликта не произошло.

«Селтик» разругался с фанатами из-за Палестины. Почему?

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