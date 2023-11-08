Фанаты «Селтика» показывали флаги Палестины, мочились и жгли файеры на улицах Мадрида перед матчем ЛЧ с «Атлетико»

Теги высшая лига Шотландия Селтик Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Фанаты «Селтика» устроили беспорядки в Мадриде.

Болельщики шотландского клуба приехали в столицу Испании на матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:6), который состоялся вчера.

Как сообщает El Chiringuito, фанаты демонстрировали флаги Палестины, зажигали файеры на улице, играли в футбол на площадях, оставляли мусор на улице, мочились на стены.

До и после матча фанатов сопровождала испанская полиция. Несмотря на несколько незначительных стычек с полицейскими, серьезного конфликта не произошло.

«Селтик» разругался с фанатами из-за Палестины. Почему?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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7 комментариев

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sundance
ну и в общем нормально их по итогу отымели
+2
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Смари Муха
Думаю они не ожидали изнасилования в виде 0:6
+2
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ArnoNeputevy
Мочились в поддержку Палестины?
+2
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Клирик
Наверное в этой части города деревьев мало, а стен много))
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ApXuMaHqPuT
Любой фанатик - хоть спортивный, хоть религиозный - это априори человек не шибко большого ума и крайне невысокой культуры🐵
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