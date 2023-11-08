Фанаты «Селтика» показывали флаги Палестины, мочились и жгли файеры на улицах Мадрида перед матчем ЛЧ с «Атлетико»
Фанаты «Селтика» устроили беспорядки в Мадриде.
Болельщики шотландского клуба приехали в столицу Испании на матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:6), который состоялся вчера.
Как сообщает El Chiringuito, фанаты демонстрировали флаги Палестины, зажигали файеры на улице, играли в футбол на площадях, оставляли мусор на улице, мочились на стены.
До и после матча фанатов сопровождала испанская полиция. Несмотря на несколько незначительных стычек с полицейскими, серьезного конфликта не произошло.
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