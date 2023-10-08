Вратарь «Пари НН» Нигматуллин отдал голевую Севикяну, забившему «Крыльям» дальним ударом. Эдгар – лучший бомбардир «Пари НН» с 4 голами

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Артур Нигматуллин Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин отдал голевой пас.

Голкипер в матче с «Крыльями Советов» вынес мяч на Эдгара Севикяна, находившегося у боковой линии в центре поля. После этого полузащитник прошел по флангу, сместился в центр и дальним ударом забил на 13-й минуте.

Севикян, в этом году решивший выступать за сборную Армении, а не России – лучший бомбардир «Пари НН» с четырьмя голами.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья».

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7 комментариев

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Максим Шаповалов
Мяч по центру залетел, где вы там девятку увидели?
+3
0
+3
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Иван Рыбаков
Какой-то треед нынче у русских вратарей отдавать голевые передачи.
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Владимир Астраханцев
Автобус победил.
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madjer163
Майга на 4 жк наиграл , тянули время с 55 минутой , убогий антифутбол
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Georgii Neverov
Самара на Спартаке все силы потратила на Нижний не хватило....
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