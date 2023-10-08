Вратарь «Пари НН» Нигматуллин отдал голевую Севикяну, забившему «Крыльям» дальним ударом. Эдгар – лучший бомбардир «Пари НН» с 4 голами
Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин отдал голевой пас.
Голкипер в матче с «Крыльями Советов» вынес мяч на Эдгара Севикяна, находившегося у боковой линии в центре поля. После этого полузащитник прошел по флангу, сместился в центр и дальним ударом забил на 13-й минуте.
Севикян, в этом году решивший выступать за сборную Армении, а не России – лучший бомбардир «Пари НН» с четырьмя голами.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
7 комментариев