«Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд. Очередное фиаско ВАР». Пирс Морган об 11-метровом «Ман Сити» в матче с «Челси»

Пирс Морган недоволен назначением пенальти на Эрлинге Холанде.

Первый гол « » в матче с « » (4:4) забил Холанд, реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони назначил его, посчитав, что сфолил на норвежце, дернув его за футболку. При этом Эрлинг тоже держал соперника за форму.

«Очередной день, очередное фиаско ВАР. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал в твиттере журналист и болельщик «Арсенала».

Фото: скриншоты трансляции

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