«Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд. Очередное фиаско ВАР». Пирс Морган об 11-метровом «Ман Сити» в матче с «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор видеоповторы Марк Кукурелья Эрлинг Холанд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган недоволен назначением пенальти на Эрлинге Холанде.

Первый гол «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (4:4) забил Холанд, реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на норвежце, дернув его за футболку. При этом Эрлинг тоже держал соперника за форму.

«Очередной день, очередное фиаско ВАР. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал в твиттере журналист и болельщик «Арсенала».

Фото: скриншоты трансляции

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44 комментария

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Алексѣй Пестовъ
Ждем юзера с ником "Гиперактивный осьминог"
+52
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Фанат спорта01
Почему всё время обвиняют вар?
причём тут система если люди которые за это отвечают идиоты?
+29
-2
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Tornado V
судейство в Англии и Испании самые ужасные и позорные, это факт!
+25
-1
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леннорыч-абрамович
Есть нападающие дельфины, а есть - осьминоги.
+17
-1
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Tornado V
Ответ Cruel Snake
А в России якобы потрясающие
причём тут Россия? я про топ чемпионаты.
+12
-1
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Мистер Уайт
Холанд повёл себя как осьминог Пауль - предсказал пенальти и реализовал его.
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Cruel Snake
Холанд как тряпку держит Кукурильо. Ну не мог он на нем фолить
+8
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Booster
Мне кажется, или у блондина рука в два раза длиннее, чем у этого нашего пуделя?
+6
0
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Валентин Соловьев
кальмар норвежский
+4
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Nick Powell
Тейлор постоянно косячит,как его вообще до сих пор допускают
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zzzeeerrrooo
Ответ Booster
Мне кажется, или у блондина рука в два раза длиннее, чем у этого нашего пуделя?
Это ты ещё Вембаньяму не видел
+4
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nb8dwryv56
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ждем юзера с ником "Гиперактивный осьминог"
В довесок к «шарам Холанда»
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deadjoker
Просто в матче с МЮ было очень похожая пенка когда хейлунд сбил кого-то. Вроде тогда никто не возмущался.
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Его Величество Златан
по скриншоту кажется будто холанд сейчас сьест кукурелью 😄
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Eden Hazard
Ответ Cruel Snake
Холанд как тряпку держит Кукурильо. Ну не мог он на нем фолить
как выстрелить из ружья, вывихнуть себе плечо отдачей, и жаловаться маме на кукушку, в которую пальнул...
+3
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o0
Погодите, кажется Морган перепутал сторону Магчестера, которую он обычно херачит 🧐
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Вальдано
Гав-гав от Моргана. 😄
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brace
Игра (в )осьминога в штрафной?
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Видно даже здесь,что оба держат друг друга,а при подаче Холанд отпускает Кукурелью и бежит к мячу,а Кукурелья держит Холанда!Пенальти 100%
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Министерство Правды!
Как же достало, что Сити постоянно везет с судейскими решениями, пока остальных убивают
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Alon Raven
Ответ Cruel Snake
А в России якобы потрясающие
Знаешь, таких глупостей даже в России нет.. Штрафной за то, что соперник коснулся твоего локтя - да. Но за то, что вы оба держали друг друга за футболки... Такого даже в РФ не было..
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Alon Raven
Ответ Tornado V
причём тут Россия? я про топ чемпионаты.
Им бы польских судей одолжить. А то строители польские (а-ля узбеки) у них уже есть.. А вот судей нет. И плохо. Они бы там порядок быстро навели..
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ zzzeeerrrooo
Это ты ещё Вембаньяму не видел
Посмотрел. Жесть конечно 🙈
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Alon Raven
Ответ Yoshiyuki Lewis
Гол локтем еще же Просто позор как тащили Сити к ничейке
Никто никого не тащил. Это Тейлор! Очнись!
И да. Посмотри внимательно повтор. Холанд забил задницей. Локтя мяч не коснулся. Если смотреть с камеры, которая со стороны Холанда, то кажется что локтём, но если с камеры, которая со стороны мяча, то там видно, что Холанд забил задницей.

И да. Допустим локтём. И что? В правилах чётко указано, что если игрок не контролировал мяч рукой, то всё нормально. Холанд и так максимально задрал руку, что бы она не коснулась мяча. Что ещё ему надо было сделать? Оторвать её? Он ничего не мог бы в такой ситуации сделать. Это обычный момент и в таких случаях всегда гол засчитывают.
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Tornado V
яйки холланда новый писк 2024
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