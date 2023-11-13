«Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд. Очередное фиаско ВАР». Пирс Морган об 11-метровом «Ман Сити» в матче с «Челси»
Пирс Морган недоволен назначением пенальти на Эрлинге Холанде.
Первый гол «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (4:4) забил Холанд, реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на норвежце, дернув его за футболку. При этом Эрлинг тоже держал соперника за форму.
«Очередной день, очередное фиаско ВАР. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал в твиттере журналист и болельщик «Арсенала».
Фото: скриншоты трансляции
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причём тут система если люди которые за это отвечают идиоты?
И да. Посмотри внимательно повтор. Холанд забил задницей. Локтя мяч не коснулся. Если смотреть с камеры, которая со стороны Холанда, то кажется что локтём, но если с камеры, которая со стороны мяча, то там видно, что Холанд забил задницей.
И да. Допустим локтём. И что? В правилах чётко указано, что если игрок не контролировал мяч рукой, то всё нормально. Холанд и так максимально задрал руку, что бы она не коснулась мяча. Что ещё ему надо было сделать? Оторвать её? Он ничего не мог бы в такой ситуации сделать. Это обычный момент и в таких случаях всегда гол засчитывают.