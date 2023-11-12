Эрлинг Холанд указал на то, что забил «Челси» гениталиями.

Форвард « » вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча 12-го тура . Пытаясь замкнуть прострел с правого фланга, он влетел в ворота вместе с мячом, оказавшимся у него между ног

«Я никогда еще не забивал своими шарами. Так что это важная веха», – усмехаясь сказал норвежец в интервью Viaplay.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?