Холанд о голе «Челси»: «Еще никогда не забивал своими шарами. Это важная веха»
Эрлинг Холанд указал на то, что забил «Челси» гениталиями.
Форвард «Манчестер Сити» вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча 12-го тура АПЛ. Пытаясь замкнуть прострел с правого фланга, он влетел в ворота вместе с мячом, оказавшимся у него между ног
«Я никогда еще не забивал своими шарами. Так что это важная веха», – усмехаясь сказал норвежец в интервью Viaplay.
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