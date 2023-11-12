Холанд о голе «Челси»: «Еще никогда не забивал своими шарами. Это важная веха»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд указал на то, что забил «Челси» гениталиями.

Форвард «Манчестер Сити» вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча 12-го тура АПЛ. Пытаясь замкнуть прострел с правого фланга, он влетел в ворота вместе с мячом, оказавшимся у него между ног

«Я никогда еще не забивал своими шарами. Так что это важная веха», – усмехаясь сказал норвежец в интервью Viaplay.

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54 комментария

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Katya Andreychuk
новая игрушка на спортс.ру разблокирована: шары Холланда. Не путать с шарами Симеоне
+109
-2
+107
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xDe xDe
Ответ Katya Andreychuk
новая игрушка на спортс.ру разблокирована: шары Холланда. Не путать с шарами Симеоне
По закону жанра к вечеру завтрашнего дня под этой новостью должны быть коменты юзера с ником "шары Холанда".
+70
0
+70
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Промах Мораты
Этот гол за два
+34
-1
+33
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Шары Холланда
Хоп, моя остановочка
+34
-4
+30
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Katya Andreychuk
Так Холланд намекает, что в следующем году поборется сразу за Golden Balls
+21
-1
+20
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Alex
Вангую будет ник на спортсе Шары Холланда
+20
-2
+18
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Roman Betenya
На мой взгляд, Спортсу давно пора ввести систему наград вроде той, что существует на некоторых форумах или в Steam; чтобы награждать авторов блогов или даже обычных пользователей. Набор уже сейчас более чем обширный - шары Холана, cojones Симеоне (представляю иконку: два огненных мячика), рука Дзюбы, третья нога Лукаку, конь Мюллера, пончик Де Хеа, бюрофакс Месси, улыбка Муричи, рычаг Лапорты - и это только навскидку!
+10
0
+10
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leroc
Ну где же ты, юзер с ником «Шары Холланда»?
+11
-1
+10
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Nikkoloyung
Ответ Marshall Garcia
В том моменте Голланд подыграл рукой на повторе видно Хотя судьи так хотели засчитать гол что не заметили даже смотря на ВАР
На повторе как раз прекрасно видно, что никакой игры рукой не было и судьи просто решили докопаться. Но хейтеркам всё нипочём
+8
0
+8
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Шары Холанда
Ответ leroc
Ну где же ты, юзер с ником «Шары Холланда»?
Вы кричали, вы звали, я тут
+8
-1
+7
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red hikkikomori
фьить, ха!))
+7
-1
+6
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Michael_the_creator
Ответ Промах Мораты
Этот гол за два
Иди играй
Горите дома 0-1
+5
0
+5
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Моё Моя
Ответ Roman Betenya
На мой взгляд, Спортсу давно пора ввести систему наград вроде той, что существует на некоторых форумах или в Steam; чтобы награждать авторов блогов или даже обычных пользователей. Набор уже сейчас более чем обширный - шары Холана, cojones Симеоне (представляю иконку: два огненных мячика), рука Дзюбы, третья нога Лукаку, конь Мюллера, пончик Де Хеа, бюрофакс Месси, улыбка Муричи, рычаг Лапорты - и это только навскидку!
нога Акифеева, усы надежды
+4
0
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Торт Спартак
Ответ Roman Betenya
На мой взгляд, Спортсу давно пора ввести систему наград вроде той, что существует на некоторых форумах или в Steam; чтобы награждать авторов блогов или даже обычных пользователей. Набор уже сейчас более чем обширный - шары Холана, cojones Симеоне (представляю иконку: два огненных мячика), рука Дзюбы, третья нога Лукаку, конь Мюллера, пончик Де Хеа, бюрофакс Месси, улыбка Муричи, рычаг Лапорты - и это только навскидку!
Болт Панарина ещё был) (как-то с мопеда у него отвалился))
+4
0
+4
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FIFA
Шары Холланда спустя 10 лет, где они сейчас?
+4
0
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Гаврила Ардалионович
Страйк)
+3
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Waiway
Ответ xDe xDe
По закону жанра к вечеру завтрашнего дня под этой новостью должны быть коменты юзера с ником "шары Холанда".
Через год статья: шары Холанда - где они сейчас?
+3
0
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Кузя Гитарист
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален пользователем
Никто не стреляет шарам Валеры Климова
+3
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Кокич
Шары были подогретые.
+3
0
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Roman Betenya
Ответ Моё Моя
нога Акифеева, усы надежды
Ипотека Черданцева! (правда, не знаю, как это обозначить :D)
+2
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Bakhaa
На зависть Лукаку и Рукаку))))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Шары Холланда
Хоп, моя остановочка
Добро пожаловать в лузу, боец!😎
+2
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Spaten
Шары Холланда - от авторов Мячиков Курниковой)
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Упасть бы ниц и ницше
веселый биллиард
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Trash Talking
Ответ FIFA
Шары Холланда спустя 10 лет, где они сейчас?
В мешке у Холланда
+1
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