Каррагер не согласен с пенальти на Холанде: «Эрлинг тянул Кукурелью за футболку. Неправильное, суровое решение»
Джейми Каррагер считает, что «Ман Сити» не заслуживал пенальти в ворота «Челси».
Первый гол горожан забил Эрлинг Холанд, реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на норвежце, дернув его за футболку.
По мнению бывшего защитника «Ливерпуля», Холанд в этом эпизоде тоже удерживал соперника за форму.
«Кукурелья несомненно повсюду хватал Холанда. Но Холанд тоже его держал. Очень суровое решение.
Это неправильно, неправильное решение. ВАР изучил эпизод и подтвердил Тэйлору, что это пенальти, но они смотрели конец эпизода, а должны были смотреть с самого начала.
Холанд оказался впереди [Кукурельи] потому, что он потянул его за футболку. Очень суровое решение в отношении «Челси», – заявил Каррагер.
Фото: скриншоты трансляции
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2. холанд вполне себе падал к тому моменту, как кукурелья вообще как-то смог на него повлиять
3. когда холанд забивал - он внес джеймса в ворота вместе с мячом. джеймс по комплекции чуть плотнее того же кукурельи, что как бы намекает какую борьбу он мог бы навязать холанду если бы норвег несся на всех парах
увы, типичная "гвардиоловская" пенка. что на родри против мю, что на холанде против челси. оливер не удаляет ковачича в двух очевиднейших эпизодах и так далее. вот так сити и штампует свои чемпионства в апл.
В итоге-липовый пеналь+гол локтем Холланда
Купленный судья очередной подарок проекту
Комитет имени Уэбба поступает также, сначала подарил МЮ левые очки на старте, а потом переключился на тотальную поддержку Сити. Тэйлор уже при назначении из Шипа на центральный матч - доказательство предвзятого подхода, осталось узнать, кто на ВАР был.
Намеренное нарушение на сопернике шипами прямо в ногу с очень большой вероятностью нанести травму
Он там руку вытянул одну и еле коснулся костолома