Каррагер не согласен с пенальти на Холанде: «Эрлинг тянул Кукурелью за футболку. Неправильное, суровое решение»

Джейми Каррагер считает, что «Ман Сити» не заслуживал пенальти в ворота «Челси».

Первый гол горожан забил , реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что сфолил на норвежце, дернув его за футболку.

По мнению бывшего защитника «Ливерпуля», Холанд в этом эпизоде тоже удерживал соперника за форму.

«Кукурелья несомненно повсюду хватал Холанда. Но Холанд тоже его держал. Очень суровое решение.

Это неправильно, неправильное решение. ВАР изучил эпизод и подтвердил , что это пенальти, но они смотрели конец эпизода, а должны были смотреть с самого начала.

Холанд оказался впереди [Кукурельи] потому, что он потянул его за футболку. Очень суровое решение в отношении «Челси», – заявил .

Фото: скриншоты трансляции

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