Каррагер не согласен с пенальти на Холанде: «Эрлинг тянул Кукурелью за футболку. Неправильное, суровое решение»

Теги Челси Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ман Сити» не заслуживал пенальти в ворота «Челси».

Первый гол горожан забил Эрлинг Холанд, реализовав 11-метровый удар. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на норвежце, дернув его за футболку.

По мнению бывшего защитника «Ливерпуля», Холанд в этом эпизоде тоже удерживал соперника за форму.

«Кукурелья несомненно повсюду хватал Холанда. Но Холанд тоже его держал. Очень суровое решение.

Это неправильно, неправильное решение. ВАР изучил эпизод и подтвердил Тэйлору, что это пенальти, но они смотрели конец эпизода, а должны были смотреть с самого начала.

Холанд оказался впереди [Кукурельи] потому, что он потянул его за футболку. Очень суровое решение в отношении «Челси», – заявил Каррагер.

Фото: скриншоты трансляции

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30 комментариев

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Михо
На повторах выглядело как обоюдное нарушение и Холланд начал первым. Это не пенальти
+39
-5
+34
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Nikkoloyung
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все голы уродца с левых пенок либо замыкание в пустой угол. И где вы тут претендента на ЗМ увидели?
"Уродца". Мда, какие же убогие обиженки тут сидят
+19
-6
+13
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Leo_89
Даже на картинке выглдит нереально, что Кукурелья завалил этого лося, но у Тейлора, конечно, свое видение относительно обычной борьбы.
+14
-2
+12
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DolJun
1. холанд первый начал тянуть кукурелью за футболку, если именно за это назначили пенку
2. холанд вполне себе падал к тому моменту, как кукурелья вообще как-то смог на него повлиять
3. когда холанд забивал - он внес джеймса в ворота вместе с мячом. джеймс по комплекции чуть плотнее того же кукурельи, что как бы намекает какую борьбу он мог бы навязать холанду если бы норвег несся на всех парах
увы, типичная "гвардиоловская" пенка. что на родри против мю, что на холанде против челси. оливер не удаляет ковачича в двух очевиднейших эпизодах и так далее. вот так сити и штампует свои чемпионства в апл.
+17
-5
+12
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Eden Hazard
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Холанд оказался впереди Кукурельи потому, что у него шары, а у Кукурельи шарики
упал по той же причине? Шары слишком тяжелые оказались?
+11
0
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Джанлука Нальюка
Две подряд пенки сити за захватики. Очень щедро. И если в игре с мю там хейлунд слишком долго обнимал родри, то Здесь 100% фол холланда.
+7
0
+7
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Morning Again
+1 "спорное" решение в пользу Сити
+6
0
+6
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Leo_89
Ответ Today I feel Qatari
Вот поэтому эпизоды смотрят не по картинкам, а в динамике
А что там на видео? Взаимная борьба, которая на каждом угловом каждого матча. Это так в любой игре по два три пенальти можно ставить, но почему-то такие моменты даже не смотрят на ВАР.
+6
-1
+5
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Marshall Garcia
Костолома Родри должны были удалять как и назначать штрафной за руку Уокера
В итоге-липовый пеналь+гол локтем Холланда
+5
0
+5
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CFCheadhunter
Поставьте рядом Куку с Эрли и после этого не задавайте глупых вопросов. Кука при всем желании его даже с места не сдвинет, не то что завалит. Это просто судейский цирк какой-то!
+2
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Рахим Фунтик Стерлинг
Ответ DolJun
1. холанд первый начал тянуть кукурелью за футболку, если именно за это назначили пенку 2. холанд вполне себе падал к тому моменту, как кукурелья вообще как-то смог на него повлиять 3. когда холанд забивал - он внес джеймса в ворота вместе с мячом. джеймс по комплекции чуть плотнее того же кукурельи, что как бы намекает какую борьбу он мог бы навязать холанду если бы норвег несся на всех парах увы, типичная "гвардиоловская" пенка. что на родри против мю, что на холанде против челси. оливер не удаляет ковачича в двух очевиднейших эпизодах и так далее. вот так сити и штампует свои чемпионства в апл.
Да, пеп ведь гений. Без свистков и благоволения судей нифига бы он не брал
+2
0
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Mr@k
Так тянут друг друга за матч много раз в штрафной, вряд ди это прям пенальти, тем более даже если б не это то там Силва все рано мяч выносил
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Marshall Garcia
Да кто ж сомневался
Купленный судья очередной подарок проекту
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Evgeniy 72
Ответ Today I feel Qatari
Ну с этим все понятно, объективное и непредвзятое скаузерное мнение. А независимые эксперты будут?
Ты идеально отображаешь судейский комитет FA. Вроде топишь с деЦтва за Юнайтед, но за Сити топишь также, как за родных.
Комитет имени Уэбба поступает также, сначала подарил МЮ левые очки на старте, а потом переключился на тотальную поддержку Сити. Тэйлор уже при назначении из Шипа на центральный матч - доказательство предвзятого подхода, осталось узнать, кто на ВАР был.
+1
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morphvirg
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все голы уродца с левых пенок либо замыкание в пустой угол. И где вы тут претендента на ЗМ увидели?
Как же полыхает🔥.
+2
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Yoshiyuki Lewis
Почему фол Диаша на Брое не красная карточка?
Намеренное нарушение на сопернике шипами прямо в ногу с очень большой вероятностью нанести травму
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Marshall Garcia
Ответ Джанлука Нальюка
Две подряд пенки сити за захватики. Очень щедро. И если в игре с мю там хейлунд слишком долго обнимал родри, то Здесь 100% фол холланда.
Слишком долго
Он там руку вытянул одну и еле коснулся костолома
0
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Nikkoloyung
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Констатация факта. Этот губошлеп страшнее атомной войны.
🤦
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Пенс
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все голы уродца с левых пенок либо замыкание в пустой угол. И где вы тут претендента на ЗМ увидели?
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ZarvuR2020
Днаря Тейлора специально под этот матч из пердива вытащили. Таких фокусов даже в РПЛ не устраивают.
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Tornado V
шары удивительно сработали у холланда)))
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АРТУР АЛИЕВ
Холанд оказался впереди Кукурельи потому, что у него шары, а у Кукурельи шарики
+5
-5
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