Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча, вместо этого уйдя спорить с судьей. Тренер «Челси» считал, что игру закончили слишком рано
Маурисио Почеттино проигнорировал послематчевое рукопожатие с Пепом Гвардиолой.
После игры АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити» (4:4) тренер «синих» не пожал руку коллеге, вместо этого выбежав на поле для того, чтобы выразить претензии судьям во главе с Энтони Тэйлором.
Почеттино был недоволен из-за того, что арбитр, по мнению тренера, слишком рано закончил матч. Тренер «Челси» кричал на судью и размахивал руками.
Сам Гвардиола не обиделся на коллегу.
«Все в порядке. Это эмоции. Я не хочу придавать этому значения», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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