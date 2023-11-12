Маурисио Почеттино проигнорировал послематчевое рукопожатие с Пепом Гвардиолой.

После игры АПЛ « » – « » (4:4) тренер «синих» не пожал руку коллеге, вместо этого выбежав на поле для того, чтобы выразить претензии судьям во главе с .

был недоволен из-за того, что арбитр, по мнению тренера, слишком рано закончил матч. Тренер «Челси» кричал на судью и размахивал руками.

Сам Гвардиола не обиделся на коллегу.

«Все в порядке. Это эмоции. Я не хочу придавать этому значения», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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