Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча, вместо этого уйдя спорить с судьей. Тренер «Челси» считал, что игру закончили слишком рано

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Энтони Тэйлор Футбол

Маурисио Почеттино проигнорировал послематчевое рукопожатие с Пепом Гвардиолой.

После игры АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити» (4:4) тренер «синих» не пожал руку коллеге, вместо этого выбежав на поле для того, чтобы выразить претензии судьям во главе с Энтони Тэйлором.

Почеттино был недоволен из-за того, что арбитр, по мнению тренера, слишком рано закончил матч. Тренер «Челси» кричал на судью и размахивал руками.

Сам Гвардиола не обиделся на коллегу.

«Все в порядке. Это эмоции. Я не хочу придавать этому значения», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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55 комментариев

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U
Ну эмоции, скорее всего, просто. Матч бешеный.
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Yoshiyuki Lewis
Вот вам не смешно что маленький хрупкий Кукурелья еле дотронулся до габаритного Холланда но Холланд упал как будто его толкнул Рудигер
+40
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Leo_89
Почеттино просто офигел от того, что некомпетентный судья из Шипа работает на центральном матче тура и пошёл разбираться, дело не в Пепе.
+27
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mastadon
Ну пенальти на Холланде был левый
+29
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deadjoker
Тейлор конечно очень странно отработал. Родри на пару желтых то наиграл, дали на 4й раз только. а кайседо за первый же подобный фол выдали.
+20
-6
+14
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Руслан1313
Тейлор и Оливер это наглядный пример позорного судейства в АПЛ
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Yoshiyuki Lewis
Ответ mastadon
Ну пенальти на Холланде был левый
Судья этого матча родился в Манчестере
Все что нужно знать
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Born is the King
Хорошо бы арг пнул Тэйлора и выбил бы обратно в Шип. Чтобы строить новую команду нужен именно такой жёсткий тренер. В свое время легенда ПСЖ поднял Тоттенхэм и боролся за титул и тогда он тоже отличался уверенностью
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Фанат спорта01
Ответ Контрольный выстрел
Слишком рано? Добавил 8 играли 10!)) Нужно было 30 еще?
ну момент с пенкой затянулся на 4минуты.
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Nikuz Z
Ответ Yoshiyuki Lewis
Вот вам не смешно что маленький хрупкий Кукурелья еле дотронулся до габаритного Холланда но Холланд упал как будто его толкнул Рудигер
Еле дотронулся? Да видно было на экране как он Эрлингу чуть рукав вместе с рукой не оторвал!
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headmaster
Боюсь, что в том настроение, в котором был Поч, идти жать руку крайне опасно))
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Men77
Ответ Yoshiyuki Lewis
Судья этого матча родился в Манчестере Все что нужно знать
а вдруг он за МЮ (что логичней) и ненавидит Сити? 🤣
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Today I feel Qatari
Ответ Эксперимент
Смешно, что фанаты Ливерпуля создали прям сейчас новые акк и строчат ноющие комментарии.
То что наш ливер сподобился взять только одну ковидную АПЛ за последние 35 лет разумеется виноваты только судьи и больше никто. Все 35 лет топят наш самобытный середняк. Сегодня так усиленно топили, что даже нашего японца не стали удалять за игру прямой ногой открытыми шипами :(
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Висита Эльмурзаев
Ответ Андрей Катков
Да и в этой игре Санчес время тянул после года Палмера
да-да, после гоДа
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Эксперимент
Ответ ман сити фейк
Регистрация сегодня. Мульти аккаунт кто-то создал
Да ты посмотри) Тут 5 акк с такой регистрацией, у скаузеров жопа горит сильно
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Jurabek Ishmuratov
Такого арбитра надо на стройку послать за кирпичами
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Yas 13
Ответ deadjoker
Тейлор конечно очень странно отработал. Родри на пару желтых то наиграл, дали на 4й раз только. а кайседо за первый же подобный фол выдали.
А Галлахер на желтую не наиграл?
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Booster
Ответ Yoshiyuki Lewis
Скоро Манчеста Ю-ЧЕЛСИ там и разберетесь кто круче
В первом тайме добавленное время увеличили из-за забитого МС гола. А во втором тайме прибавили 8, из которых минуты 3-4 толкались в штрафной МС из-за пенальти. Ессно Почетино держал в голове, что это время добавят, ан нет. Тейлор увидел, что пенсы перехватили мяч и есть шанс на хорошую контратаку и на всякий случай свистнул. Всё в духе его судейства сегодня, немного в пользу МС, но формально не придерешься. Уверен, что если бы с мячом был Сити, Поч нервничал бы, что так много добавили :))
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Yri Yrov
сити должен был проиграть но опять судьи опять тащат на Олимп ( картонный)
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Yoshiyuki Lewis
Пару сезонов назад помню матч Сити Саут
1-1 счет судья добавил 6 минут отыграли 9 и на 9 гол Стерлинга ухвхахаха
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Иван Иванов
Я не досмотрел матч, а сколько добавили?
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Best game on Earth
Ответ Mr@k
Добавили 8, сыграли 10, а ему все мало
Хотел ещё посмотреть футбол.
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Эксперимент
Ответ Yas 13
А Галлахер на желтую не наиграл?
Нет. Они только считают фолы Сити.
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Mr@k
Добавили 8, сыграли 10, а ему все мало
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Никита Самарин
После такого матча, оно и понятно. Бешенная перестрелка 🤩.
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