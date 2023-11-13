Хабиб Нурмагомедов получил подарок от «Спартака».

Бывший чемпион UFC посетил матч Мир « » – « » (2:1).

В подарок от москвичей Хабиб получил клубную футболку с номером «29-0» – в честь его беспроигрышной серии в ММА.

«Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе! 🔴⚪️» – написали в соцсетях «Спартака».

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