Хабиб посетил матч «Спартака» с «Ростовом». Москвичи подарили ему футболку с номером «29-0»
Хабиб Нурмагомедов получил подарок от «Спартака».
Бывший чемпион UFC посетил матч Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов» (2:1).
В подарок от москвичей Хабиб получил клубную футболку с номером «29-0» – в честь его беспроигрышной серии в ММА.
«Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе! 🔴⚪️» – написали в соцсетях «Спартака».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
11 комментариев