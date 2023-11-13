Хабиб посетил матч «Спартака» с «Ростовом». Москвичи подарили ему футболку с номером «29-0»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Хабиб Нурмагомедов Футбол

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от «Спартака».

Бывший чемпион UFC посетил матч Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов» (2:1).

В подарок от москвичей Хабиб получил клубную футболку с номером «29-0» – в честь его беспроигрышной серии в ММА.

«Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе! 🔴⚪️» – написали в соцсетях «Спартака».

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Аяз Гулиев после плотного обеда
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RAMIK
Ответ Benjamin
Тем временем израильские герои окружили террористов хамас, что хабиба на эту тему думает мне интересно?))
Зачем писать бред, если человек мировой величины просто пришёл на футбол? За Спартак болел его отец, думаю он тоже отчасти переживает за команду. А политические моменты оставь для других ресурсов.
+11
-4
+7
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onegin2007
Спел ягода малинка оп оп оп?
+6
-1
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Direct free kick
Хабиб гордость России
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Юрий_КБ
За правильную команду болеет! Красавчик! 🔴⚪️💪🏻
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Аяз Гулиев после плотного обеда
*Свекольные щи* с фрикадельками от доктора Лю🎅🏿
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Benjamin
Ответ RAMIK
Зачем писать бред, если человек мировой величины просто пришёл на футбол? За Спартак болел его отец, думаю он тоже отчасти переживает за команду. А политические моменты оставь для других ресурсов.
Да, политическим моментам тут не место, именно поэтому ты государственный флаг на аватарку повесил…
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