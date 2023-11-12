Карпин про 1:2 со «Спартаком»: «1-й тайм – катастрофа. Можно было менять всех игроков и тренера «Ростова»

Валерий Карпин назвал катастрофой первый тайм матча со «Спартаком» (1:2).

– Почему получился таким старт, что не так было в игре в первые 15 минут?

– Не в первые 15, а в первые 45. Все не так. Конкретнее футболистам скажу.

– После 15 минут разве ничего не изменилось?

– По мне, все 45 минут – катастрофа.

– Как бы вы объяснили такой провал?

– Футболистам объясню.

– Как объясните три замены в перерыве?

– Можно было менять всех 11 игроков и тренера после первого тайма. Все не «плохо», а «первый тайм – катастрофа». Почему это происходит – это мои проблемы и команды, – сказал главный тренер « ».

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