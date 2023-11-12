Карпин про 1:2 со «Спартаком»: «1-й тайм – катастрофа. Можно было менять всех игроков и тренера «Ростова»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин назвал катастрофой первый тайм матча со «Спартаком» (1:2).

– Почему получился таким старт, что не так было в игре в первые 15 минут?

– Не в первые 15, а в первые 45. Все не так. Конкретнее футболистам скажу.

– После 15 минут разве ничего не изменилось?

– По мне, все 45 минут – катастрофа.

– Как бы вы объяснили такой провал?

– Футболистам объясню.

– Как объясните три замены в перерыве?

– Можно было менять всех 11 игроков и тренера после первого тайма. Все не «плохо», а «первый тайм – катастрофа». Почему это происходит – это мои проблемы и команды, – сказал главный тренер «Ростова».

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16 комментариев

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Олег Шиляев
Самокритично
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JohnnyMulka
Ответ Никита Самарин
Почему нельзя хотя бы в общих фразах рассказать, что не получилось, какие ошибки были допущены?
Да потому что он сам не знает
Супер переоцененный тренер
Постоянно либо гон на журналистов, либо вот такая лабуда
Ни разу ничего по существу не сказал

И было бы пофиг - но это тренер сборной
+13
-7
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Никита Самарин
Почему нельзя хотя бы в общих фразах рассказать, что не получилось, какие ошибки были допущены?
+7
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sergspartak
Ответ Давид Agabekyan
Тренера Ростову давно пора менять
не надо его менять, для этого состава Карпин отлично работает
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Сергей48
…как всегда через губу, с эстонским шармом!
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Биомеханоид
Ответ Никита Самарин
Почему нельзя хотя бы в общих фразах рассказать, что не получилось, какие ошибки были допущены?
Слишком много ненормативной лексики, возможно.
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xamer 9
Ответ JohnnyMulka
Да потому что он сам не знает Супер переоцененный тренер Постоянно либо гон на журналистов, либо вот такая лабуда Ни разу ничего по существу не сказал И было бы пофиг - но это тренер сборной
Почему то от игроков в сторону Карпина (кроме Дзюбы Артема) никаких вопросов никогда не слышал. А это вполне неплохой аргумент в пользу того насколько плохой или хороший, или переоцененный тренер.
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Игорь Заварзин
Ответ JohnnyMulka
Да потому что он сам не знает Супер переоцененный тренер Постоянно либо гон на журналистов, либо вот такая лабуда Ни разу ничего по существу не сказал И было бы пофиг - но это тренер сборной
Сомневаюсь, что он кому-то чего-то должен. Формальности соблюдены. Гончаренко вон - вообще молча вращал глазами и норм. Какие бермуды - такие треугольники©
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Bul.Bul
Ответ JohnnyMulka
Да потому что он сам не знает Супер переоцененный тренер Постоянно либо гон на журналистов, либо вот такая лабуда Ни разу ничего по существу не сказал И было бы пофиг - но это тренер сборной
Но откуда знаешь ты, знает он или нет?😅
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