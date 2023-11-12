Карпин про 1:2 со «Спартаком»: «1-й тайм – катастрофа. Можно было менять всех игроков и тренера «Ростова»
Валерий Карпин назвал катастрофой первый тайм матча со «Спартаком» (1:2).
– Почему получился таким старт, что не так было в игре в первые 15 минут?
– Не в первые 15, а в первые 45. Все не так. Конкретнее футболистам скажу.
– После 15 минут разве ничего не изменилось?
– По мне, все 45 минут – катастрофа.
– Как бы вы объяснили такой провал?
– Футболистам объясню.
– Как объясните три замены в перерыве?
– Можно было менять всех 11 игроков и тренера после первого тайма. Все не «плохо», а «первый тайм – катастрофа». Почему это происходит – это мои проблемы и команды, – сказал главный тренер «Ростова».
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Супер переоцененный тренер
Постоянно либо гон на журналистов, либо вот такая лабуда
Ни разу ничего по существу не сказал
И было бы пофиг - но это тренер сборной