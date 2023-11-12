«Девочки вышли не биться, а просто бегать». Хавбек «Ростова» Миронов о словах Карпина в перерыве матча со «Спартаком»

Алексей Миронов передал, что Валерий Карпин сказал «Ростову» в перерыве.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч. Все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был.

Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», – сказал полузащитник после поражения от «Спартака» (1:2).

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