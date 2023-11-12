«Девочки вышли не биться, а просто бегать». Хавбек «Ростова» Миронов о словах Карпина в перерыве матча со «Спартаком»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Алексей Миронов Футбол

Алексей Миронов передал, что Валерий Карпин сказал «Ростову» в перерыве.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч. Все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был.

Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», – сказал полузащитник после поражения от «Спартака» (1:2).

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4 комментария

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Иван Правспарт
а во втором они уже были не девочки.....
+7
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N. Vidich
Нет оснований не верить))
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Bul.Bul
Ну на второй тайм встряхнул
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igor.igorev
Только вместо девочек наверняка было другое слово.
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