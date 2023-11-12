Хайкин стал чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт» в 3-й раз за последние 4 года

Теги высшая лига Норвегия Олесунн Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Вратарь Никита Хайкин стал трехкратным чемпионом Норвегии.

Сегодня «Буде-Глимт», за который выступает россиянин, оформил досрочную победу в турнире, обыграв «Олесунн» (1:0) в 28-м туре.

Команда из Буде заняла первое место в третий раз за четыре последних года. Лишь в 2022-м ее опередил «Мольде».

Хайкин в текущем сезоне провел в чемпионате 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чипинкос из ступино
а вы тоже помните, как здесь пару человек радовались, когда буде взял первое чемпмонство? а сейчас уже даже не удивляешься, катком проходят свою лигу будто сити или псж
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad33
А что с Русенборгом? Вроде ж как флагман норвежского футбола был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitri Kudrenko
Ответ Дурачок
HUYkin - так на латинице пишется его фамилия?
Оправдал ник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий