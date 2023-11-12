Хайкин стал чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт» в 3-й раз за последние 4 года
Вратарь Никита Хайкин стал трехкратным чемпионом Норвегии.
Сегодня «Буде-Глимт», за который выступает россиянин, оформил досрочную победу в турнире, обыграв «Олесунн» (1:0) в 28-м туре.
Команда из Буде заняла первое место в третий раз за четыре последних года. Лишь в 2022-м ее опередил «Мольде».
Хайкин в текущем сезоне провел в чемпионате 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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