Хайкин перешел в «Бристоль» до конца сезона. Вратарь покинул «Буде-Глимт» свободным агентом

Теги трансферы чемпионшип Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Российский вратарь Никита Хайкин будет выступать во второй лиге Англии.

27-летний голкипер подписал контракт с «Бристоль Сити», занимающим 17-е место в Чемпионшипе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Хайкин присоединился к английской команде в качестве свободного агента после ухода из «Буде-Глимт». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Возвращение в Англию всегда было моей целью, так что я рад», – отметил футболист, занимавшийся в молодежной академии «Челси».

Изображение: bcfc.co.uk

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38 комментариев

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екибастосЪ
Играет на пятерку по Бристольской шкале.
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Олег Акимов
Смущает, конечно, полугодовой контракт. Как бы не остался у разбитого корыта.
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dimonivanov
Может удастся показать себя за полгода и уехать на повышение
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enemy13
Далеко он от мобилизации убежал конечно...
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ledenec
Ответ LLiriKK
Жаль, что именно в «Бристоль», так как команда в этом сезоне просто ужасна. Уверен, что в том же Шипе Никита мог найти себе и гораздо более сильный коллектив. Тем не менее, хочется пожелать лишь удачи на новом месте!
Он не нап, а вратарь. Порой "ужасные" команды - трамплин для кипера.
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Teodrakis
Чемпионшип это те же великие клубы АПЛ, у которых просто не лучший период. Это лучше, чем даже нижняя половина Португалии или аутсайдеры Франции. Хотя я бы и в Рексхэм пошел, жаль не зовут.
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Dimonty
Ответ dreamstep
Из еврокубков в чемпионшип конечно странно, но показав себя там можно и в АПЛ попасть. удачи!
Почему странно? Сомневаюсь, что в норвежской вышке зарплаты на уровне английского пердива
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la_masia
Ответ dreamstep
Из еврокубков в чемпионшип конечно странно, но показав себя там можно и в АПЛ попасть. удачи!
Просто родственники в Великобритании))) поближе к ним переехал))).
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Ник88
Не очень хорошее развитие карьеры,, учитывая что ему уже 27. Буде-Глимт всё-таки в ЛЕ сверкал, а Бристоль...вообщем понижение
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-2
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Ксяоми Ноутов
Ответ Алексей Гусев
и когда спартаку это мешало?
А с чего Спартак приплели? У Спартака Селихов, Максименко и ещё Свинов в аренде. А вот у зенита как раз дырки на воротах.
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Алексей Гусев
Ответ Ксяоми Ноутов
У Зенита, Спартаку вратари не нужны
и когда спартаку это мешало?
+1
-1
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Алексей Гусев
"В Бристоль друзья"(с м/ф Остров Сокровищ)
+5
0
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Александра Чиркова
шутки про одноименный алкомаркет за 300
+2
-3
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fisher40
Ответ Гоша Петров
24 комарды в лиге,Бристоль на 17
Спасибо, не посмотрел в таблицу
0
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градус ненависти
Ответ Кирилл Голивец
Думал, клуб будет поинтереснее) Но по нашим временам россиянин в Англии - это мощно)
Учитывая то, что у него гражданства Израиля и Великобритании, а его отец - преступник, получивший в Британии убежище чтобы не сесть в России, всё логично
+2
-2
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Ксяоми Ноутов
Ответ werowolf-gears
Перехватили у Спартака?
У Зенита, Спартаку вратари не нужны
0
-3
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Гоша Петров
Ответ fisher40
Нет, но кандидат на вылет в третью лигу действительно не лучший вариант. Останется - хорошо.
24 комарды в лиге,Бристоль на 17
+2
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Гоша Петров
Ответ TiNO
Удачи ему конечно, но, команда, стоящая в зоне вылета чемпионшипа - не лучший выбор..
С чего ты решил что она стоит на вылет???
+1
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fisher40
Ответ banchik1
Думаешь, надо было сразу в Арсенал или Реал?🤔
Нет, но кандидат на вылет в третью лигу действительно не лучший вариант. Останется - хорошо.
+4
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dreamstep
Из еврокубков в чемпионшип конечно странно, но показав себя там можно и в АПЛ попасть. удачи!
0
-1
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banchik1
Ответ TiNO
Удачи ему конечно, но, команда, стоящая в зоне вылета чемпионшипа - не лучший выбор..
Думаешь, надо было сразу в Арсенал или Реал?🤔
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Жаль, что именно в «Бристоль», так как команда в этом сезоне просто ужасна. Уверен, что в том же Шипе Никита мог найти себе и гораздо более сильный коллектив. Тем не менее, хочется пожелать лишь удачи на новом месте!
+4
-3
+1
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werowolf-gears
Перехватили у Спартака?
+2
-2
0
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Moors
Ответ Кирилл Голивец
Думал, клуб будет поинтереснее) Но по нашим временам россиянин в Англии - это мощно)
Его отец получил политическое убежище в Великобритании в 2003, так что ничего удивительного
+4
0
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Shuller18
Интересный вариант, лишь бы играл. Шип хоть и низшая, но далеко не слабая лига.
Ещё Никита меня посрамил, я был прямо убежден, что он окажется в РПЛ)
+14
-5
+9
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