Хайкин перешел в «Бристоль» до конца сезона. Вратарь покинул «Буде-Глимт» свободным агентом

Российский вратарь будет выступать во второй лиге Англии.

27-летний голкипер подписал контракт с «Бристоль Сити», занимающим 17-е место в Чемпионшипе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Хайкин присоединился к английской команде в качестве свободного агента после ухода из « ». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Возвращение в Англию всегда было моей целью, так что я рад», – отметил футболист, занимавшийся в молодежной академии «Челси».

Изображение: bcfc.co.uk