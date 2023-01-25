Хайкин перешел в «Бристоль» до конца сезона. Вратарь покинул «Буде-Глимт» свободным агентом
Российский вратарь Никита Хайкин будет выступать во второй лиге Англии.
27-летний голкипер подписал контракт с «Бристоль Сити», занимающим 17-е место в Чемпионшипе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Хайкин присоединился к английской команде в качестве свободного агента после ухода из «Буде-Глимт». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
«Возвращение в Англию всегда было моей целью, так что я рад», – отметил футболист, занимавшийся в молодежной академии «Челси».
Изображение: bcfc.co.uk
Ещё Никита меня посрамил, я был прямо убежден, что он окажется в РПЛ)