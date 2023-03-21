Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт». Российский вратарь в январе перешел в «Бристоль Сити», но не сыграл ни матча в Англии

Российский вратарь вернулся в норвежский клуб «Буде-Глимт».

27-летний футболист в январе перешел в « » из Чемпионшипа на правах свободного агента.

Никита не провел за английскую команду ни одного матча и расторг заключенный до конца сезона контракт.

Сейчас он вернулся в « », за который играл с 2019 по 2022 год, и подписал контракт до лета 2026 года.

Подробная статистика выступлений Хайкина доступна здесь.

Фото: glimt.no

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