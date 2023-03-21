Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт». Российский вратарь в январе перешел в «Бристоль Сити», но не сыграл ни матча в Англии
Российский вратарь Никита Хайкин вернулся в норвежский клуб «Буде-Глимт».
27-летний футболист в январе перешел в «Бристоль Сити» из Чемпионшипа на правах свободного агента.
Никита не провел за английскую команду ни одного матча и расторг заключенный до конца сезона контракт.
Сейчас он вернулся в «Буде-Глимт», за который играл с 2019 по 2022 год, и подписал контракт до лета 2026 года.
Подробная статистика выступлений Хайкина доступна здесь.
Фото: glimt.no
Клуб Хайкина в Англии: не бывал в АПЛ, трепал «Сити» Пепа, бодро начинал сезон
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ну хоть в Норвегии ему нашли место, уже хорошо.