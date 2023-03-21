Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт». Российский вратарь в январе перешел в «Бристоль Сити», но не сыграл ни матча в Англии

Теги премьер-лига Англия высшая лига Норвегия трансферы чемпионшип Бристоль Сити Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Российский вратарь Никита Хайкин вернулся в норвежский клуб «Буде-Глимт».

27-летний футболист в январе перешел в «Бристоль Сити» из Чемпионшипа на правах свободного агента.

Никита не провел за английскую команду ни одного матча и расторг заключенный до конца сезона контракт.

Сейчас он вернулся в «Буде-Глимт», за который играл с 2019 по 2022 год, и подписал контракт до лета 2026 года.

Подробная статистика выступлений Хайкина доступна здесь.

Фото: glimt.no

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24 комментария

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Slava Telvak
В помоишном чемпион шире не сыграть это ли не русафобия
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спортикетт
в буде он хотя бы в еврокубках будет играть. в бристале что...
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Amalfitano
А гонору то было. Я изначально писал, что факт перехода из основы чемпиона Норвегии и участника еврокубков в состав (на лавку) 16-го клуба чемпионшипа это еще не подвиг. Подвигом был бы его подъём с такого дна хотя бы в основу середняка чемпионшипа. А так ... Я не понимаю за что его хвалить.
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AERN
Игрокам, прежде чем переходить куда-то, надо знать будут ли на них рассчитывать или хотя бы шанс дадут. Там наверное вратарь как Акинфеев у ЦСКА.
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Pertinax Gandi
Долгосрочный контракт. Видимо там и закончит. Впрочем, когда Хвича Кварацхелия вернулся из России в Грузию, я тоже думал, что он закончился как футболист:))
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Shuller18
Почти как тот Прокоп из медиалиги
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tyuiop tyuiop
Ответ FilinMD
Он его уже имеет. Вообще Хайкин имеет очень опосредованное отношение к российскому футболу, он скорее израильско-британский подданный, который к тому же имеет гражданство России. Родился в Израиле, играл там же, играл в UK, играет в Европе, итд
единственное что его связывает с Россией это источник бабла его отца
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FilinMD
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Хайкину надо принимать гражданство Израиля и играть уже за сборную на международных турнирах
Он его уже имеет. Вообще Хайкин имеет очень опосредованное отношение к российскому футболу, он скорее израильско-британский подданный, который к тому же имеет гражданство России. Родился в Израиле, играл там же, играл в UK, играет в Европе, итд
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LaffyTaffy
Хороший воротарь, молодец что в рпл болото не переходит, и не становится лимитным ленивцем, хотя наверняка были предложения
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Олег Акимов
Странный поворот. Думаю шанс поиграть в Чемпионшипе заслужил.
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a2wai
Не получилось, не фортануло.

Ну хоть в Норвегии ему нашли место, уже хорошо.
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Илнур Кара
Ответ BURNA21
как говорил Кафанов - "уйти из тепличных условий и начать доказывать заново - достойно уважения " жаль что так мало времени доказывал, но возможно мы чего-то и не знаем, но тогда с другой стороны зачем вообще было переходить
Лучше попробовать чем потом всю карьеру вспоминать об том куда не решился якобы перейти
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S.Mane10
Жаль…
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Алексей Полиенков
Правильно сделал) Лучше играть, чем не играть. А в Буде-Глимт он будет основным вратарём.
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Kit244098
Вернулся на круги своя)) Контракт был на полгода и без особых перспектив. Правильно сделал, что разорвал его.
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Каба
Ответ BURNA21
как говорил Кафанов - "уйти из тепличных условий и начать доказывать заново - достойно уважения " жаль что так мало времени доказывал, но возможно мы чего-то и не знаем, но тогда с другой стороны зачем вообще было переходить
В Норвегии закончился и сезон и контракт и он перешёл свободным в Бристоль. Никто и не знает на какую роль его туда брали, может он туда заведомо переходил вторым номером. Получается, что просто тренировался с во время зимней паузы в английской команде. Сезон в Норвегии начнётся в апреле.
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Фифа Алекс
я помню как тут топили,что ходил слух об эвертоне,что пикфорда подвинуть может!а тут Бристоль 0 матчей,жаль!
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Bozqurd_Idel_Ural_
Хайкину надо принимать гражданство Израиля и играть уже за сборную на международных турнирах
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Under
Ответ BURNA21
как говорил Кафанов - "уйти из тепличных условий и начать доказывать заново - достойно уважения " жаль что так мало времени доказывал, но возможно мы чего-то и не знаем, но тогда с другой стороны зачем вообще было переходить
потому что он тоже чего-то не знал?
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Гамарджоба Генацвале
Интересно, почему даже шанса не дали ему в Англии? Неужели у них не воротах прямо топарь.
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Tydeus
Это ж не cancel culture, а другое? Personal reasons?
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BURNA21
как говорил Кафанов - "уйти из тепличных условий и начать доказывать заново - достойно уважения " жаль что так мало времени доказывал, но возможно мы чего-то и не знаем, но тогда с другой стороны зачем вообще было переходить
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Старый дед-пердун
Обидно за него, что его там недооценили… с возвращением в Норвегию и будем смотреть и наблюдать за ним в европейских турнирах в «Буде-Глимт»
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kacnep
Жаль
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