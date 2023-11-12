«Спартак» с 24 очками идет 6-м после 1-го круга. В прошлом сезоне было 2-е место и 32 очка

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» на 8 очков отстает от лидирующего «Краснодара» после 1-го круга.

Московский клуб обыграл «Ростов» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ и набрал 24 очка по итогам первого круга. Команда Гильермо Абаскаля занимает 6-е место.

На той же отметке прошлого сезона «Спартак» занимал 2-е место с 32 очками, на 7 баллов отставая от шедшего первым «Зенита».

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44 комментария

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barnauldiscovery
Если бы Ростов сравнял, Мозеса надо было бы покарать за такую отстойную передачу
+27
-2
+25
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Вячеслав Припузов
С победой, Спартачи! Дальше только вперёд!
+23
-8
+15
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T622222
Ответ barnauldiscovery
Если бы Ростов сравнял, Мозеса надо было бы покарать за такую отстойную передачу
Мозеса надо удалять он все
+13
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+13
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евГений
Ответ barnauldiscovery
Если бы Ростов сравнял, Мозеса надо было бы покарать за такую отстойную передачу
Это вообще полный кошмар. Футболист только вышел на поле, что он дальше делает? Правильно, еле-еле плетется на полю и отдает передачу на пофиг просто в ноги сопернику
+9
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+9
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Ринат Якупов
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Это новость для болельщиков Спартака. Не нравится, не читайте.
+10
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Александр Олегович
Всех с победой красно- белых!!!
+8
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Ринат Якупов
Ответ Вячеслав Припузов
Игнатов сделал игру, он лучший сегодня! Не нужно было менять его, спокойнее бы доиграли....
Если, бы он, так играл постоянно. Но, к сожалению, не получается.
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newdun
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
А зачем ты лезешь в эту ветку?
+10
-5
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T622222
Всех КБ с победой и надо многое и многих менять 🔴⚪️
+7
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Вячеслав Припузов
Игнатов сделал игру, он лучший сегодня! Не нужно было менять его, спокойнее бы доиграли....
+5
-1
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Вячеслав Припузов
Чернов топ!
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КБ Сергей
Спартак, как всегда. Без валидола победить - это слишком просто. Ну, и Мозес, конечно, произвёл впечатление.)))
Спартачей с победой! Бесит паника в конце матча и замены, которые не усиливают игру. Без Бабича, навесы в нашу штрафную, выглядят жутковато.
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Ебздрогыч
Спартак без валидола - это не Спартак
Спасибо гениальным заменам. Когда ленивый мертвец выходит вместо Пруцева, сразу понятно, что будет пожар. Да ещё и мартинс, который тоже в центре поля только для количества находится.
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Мукунку хороший
Всех с победой! Но для спокойствия,задел надо делать в 3-4 мяча.. ) Вперёд Спартак!
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евГений
Ответ Direct free kick
С победой главный клуб России!
База.
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Гриша
Должны были третий забивать
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Сергей48
Спартак с победой! 🏆
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Алексей Ненахов
Ответ евГений
Это вообще полный кошмар. Футболист только вышел на поле, что он дальше делает? Правильно, еле-еле плетется на полю и отдает передачу на пофиг просто в ноги сопернику
Прям взбесил он этим пасом , как будто по другому нельзя
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Вячеслав Припузов
Третья игра к ряду по нарастающей! Все лучше Спартак!
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Direct free kick
С победой главный клуб России!
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Алексей Ненахов
Ответ Pok_Toholo
В пердив!
О команда контрацепции тоже тут
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Direct free kick
Ответ евГений
База.
Надеюсь на этой игре мучения с Ростовом закончатся
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Ринат Якупов
Мозес сдал, совсем.
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interested
"Спартак" поселился с "Локомотивом" на одной лестничной площадке. )
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Точный_пас_Ещенко
Рыжий очень старался не выиграть заменами.. Надеюсь, зимой попрощаемся уже наконец
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