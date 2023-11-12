«Спартак» с 24 очками идет 6-м после 1-го круга. В прошлом сезоне было 2-е место и 32 очка
«Спартак» на 8 очков отстает от лидирующего «Краснодара» после 1-го круга.
Московский клуб обыграл «Ростов» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ и набрал 24 очка по итогам первого круга. Команда Гильермо Абаскаля занимает 6-е место.
На той же отметке прошлого сезона «Спартак» занимал 2-е место с 32 очками, на 7 баллов отставая от шедшего первым «Зенита».
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Спартачей с победой! Бесит паника в конце матча и замены, которые не усиливают игру. Без Бабича, навесы в нашу штрафную, выглядят жутковато.