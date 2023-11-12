У Холанда 69 голов в 71 матче за «Сити». Он сделал дубль в игре с «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 68-й и 69-й голы за «Манчестер Сити».

Норвежец сделал дубль в матче 12-го тура АПЛ против «Челси» (4:3, второй тайм), а также ассистировал Родри.

Эрлинг проводит 71-й матч за «Сити» во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 69 голов и 12 голевых передач.

Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити».

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66 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Ответ VERBLYUD
Зачем после каждого гола постить стату за Ман Сити за все время?
Наверно не у каждого футболиста количество голов практически тождественно сыгранным матчам ?
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+26
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Отец Абду
Он уже на 11 - месте в списке бомбардиров в истории МС:)

1) Серхио Агуэро - 260 голов в 390 матчах
2) Рахим Стерлинг - 131 голов в 339 матчах
3) Шон Гоатер - 99 голов в 200 матчах
4) КДБ - 96 голов в 358 матчах
5) Габриэль Жезус - 95 голов в 236 матчах
6) Яя Туре - 79 голов в 319 матчах
7) Рияд Марез - 78 голов в 236 матчах
8) Давид Сильва - 77 голов в 436 матчах
9) Карлос Тевез - 73 голов в 148 матчах
10) Эдин Джеко - 72 голов в 189 матчах
11) Эрлинг Холанд - 69 голов в 71 матчах
+28
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+24
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Как связаны ЗМ-22/23 и стата Холанда за Ман Сити в сезоне 23/24? По такой логике можно и стату Месси за Барсу привести.
+32
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+13
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Гномович!
1. 68 голов в 71 матче
2. 5 пенальти в 7 матчах

Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
+60
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Блуждающий странник
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Рассказать кому-то пару лет назад, что на спортс школьники будут говорить, что ЧМ это неважный турнир он бы ржал в голосину. В 2023 это реальность
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morozilnik
Так. Холланд забил гол жопой. Рекорд?
+11
-3
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Станислав Л
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Ты бы еще сложил голы Холанда за Боруссию - была бы круче разница
+10
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VERBLYUD
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Стату глянь 22/23 Холанда и статку Месси за тот-же сезон
У обоих 60+ результативных действии, но Месси был тащером в своих командах, а не замыкал с метра в пустые.
+16
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Strike36
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Я думал ты повесился в декабре, парень. Я так рад за тебя!
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Как связаны ЗМ-22/23 и стата Холанда за Ман Сити в сезоне 23/24? По такой логике можно и стату Месси за Барсу привести.
У артемок связано)
Сезон 22 - 23 закончился в июле, но они упорно пихают стату Холанда за сезон 23 - 24😂
Эта фан база закончена, их выживание - вранье и подмена понятий.
+7
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Mars Usmanov
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
а почему ты у одного взял 7 матчей а у другого 71?
+5
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Боевой Бурят Путина
А когда-то казалось, что такого бомбардира как Анри на пике формы мы уже на своем веку не увидим… Холанд - машина!
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kvint(ksk)
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Уже год прошел с ЧМ. А у тебя все подгорает.. страдай !))
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atomio
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
поражаюсь конечно, насколько глуп твой комментарий с точки зрения логики и реальности. просто намерено подменяешь понятия и факты. прямо по лекалам пропаганды работаешь. берешь значит все 71 матч норвежца за его команду за всё время, и тут же внезапно противопоставляешь количество пенальти в матчах ЧМ у Месси (реализовал он при этом только 4). если это рассчитано на таких же глоров-страдальцев португальского араба - то тогда всё понятно. только такую ерунду вы и потребляете после 18 декабря 2022 года.
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eao79rus
Ответ VERBLYUD
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Ну Месси и Роналду же давали...
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eao79rus
Ответ VERBLYUD
А когда они пропускали крупные турниры?
Ты на полном серьёзе предъявляешь Холанду, что он принципиально не заслуживает ЗМ, потому что ему не повезло со сборной? Иди подлечись, попей таблетки, вдруг поможет. ЗМ дают(или должны давать) не за "крупные турниры со сборной", а за индивидуальную игру на протяжении всего сезона. Это не приз "распиаренной звезде, выигравшей турнир со сборной", это награда лучшему игроку сезона.
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suka1989
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Ну уж слишком однобоко , как минимум необходимо было написать что Лео mvp чемпионата мира
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
1. Вылет из Группы в 2014 от США 2. Чемпион Мира Рассказывать кому-то, что первый вылетев из группы заберет ЗМ у Чемпионов мира, которые закрепили достижения золотым дублем в чемпионате заржали бы в голос.
Нойер - Победа на ЧМ, полуфинал ЛЧ, выиграл все в Германии
Криштик - не вышел из группы на ЧМ, проиграл Чемпионат, выиграл пассажирскую ЛЧ

Как по мне, достижения Нойера были мощнее.
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Yavich
А на Копе он сколько забил? Вот и всё.
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Scorpio
нормально так нищие на мессюках в противовес стате Холланда в сильнейшей лиге мира суют какую-то дичь 40+28, помним что-то вроде 16+16 в лиге сена и божоле, где они наскребли остальное, видимо всякая товарищеская дичь и прочие финалисимы с кюрасао
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Oleg
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Стату глянь 22/23 Холанда и статку Месси за тот-же сезон
40 + 28 у Чемпиона Мира Месси и 57 + 10 у Халанда.
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Oxpike
Ответ Гномович!
1. 68 голов в 71 матче 2. 5 пенальти в 7 матчах Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
А ЗМ за голы дают?)
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Oleg
Ответ Groznyi2024
Все так, последний нормальный ЧМ был в России. На ЧМ раньше приезжали топовые команды, сейчас там Саудовская Аравия, Катар, Эквадор, Ульэс, Тунис, Коста-Рика и Канада. Прям топ-7 сборных
Коста Рика вышла в 1/4 на ЧМ 2014)))
Тогда это было норм или не очень?)
Зубастик в 1/2 на ЧМ 2022 Турции забивал.
Это как, норм было или не очень?)))
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Отдыхал после тащерства в полуфинале и финале ЧМ. Холанд пропал в полуфинале и финале ЛЧ, а на ЧМ вообще не играл, что скажешь?
Не смог сборную на ЧМ вывести)
Сейчас еще и мимо Евро пролетит, а условный Люксембург сыграет в чемпионате европы.
Видимо у Люксембурга топ состав)))
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Никита Фалимонов
69 голов? Кевин Мэлоун из сериала «Офис» одобряет
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