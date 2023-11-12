У Холанда 69 голов в 71 матче за «Сити». Он сделал дубль в игре с «Челси»

Эрлинг Холанд забил 68-й и 69-й голы за «Манчестер Сити».

Норвежец сделал дубль в матче 12-го тура против «Челси» (4:3, второй тайм), а также ассистировал Родри.

проводит 71-й матч за «Сити» во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 69 голов и 12 голевых передач.

Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.

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