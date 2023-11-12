У Холанда 69 голов в 71 матче за «Сити». Он сделал дубль в игре с «Челси»
Эрлинг Холанд забил 68-й и 69-й голы за «Манчестер Сити».
Норвежец сделал дубль в матче 12-го тура АПЛ против «Челси» (4:3, второй тайм), а также ассистировал Родри.
Эрлинг проводит 71-й матч за «Сити» во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 69 голов и 12 голевых передач.
Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
1) Серхио Агуэро - 260 голов в 390 матчах
2) Рахим Стерлинг - 131 голов в 339 матчах
3) Шон Гоатер - 99 голов в 200 матчах
4) КДБ - 96 голов в 358 матчах
5) Габриэль Жезус - 95 голов в 236 матчах
6) Яя Туре - 79 голов в 319 матчах
7) Рияд Марез - 78 голов в 236 матчах
8) Давид Сильва - 77 голов в 436 матчах
9) Карлос Тевез - 73 голов в 148 матчах
10) Эдин Джеко - 72 голов в 189 матчах
11) Эрлинг Холанд - 69 голов в 71 матчах
2. 5 пенальти в 7 матчах
Рассказать кому-то пару лет назад что второй пункт выиграет у первого ЗМ то он бы ржал в голосину)
Сезон 22 - 23 закончился в июле, но они упорно пихают стату Холанда за сезон 23 - 24😂
Эта фан база закончена, их выживание - вранье и подмена понятий.
Криштик - не вышел из группы на ЧМ, проиграл Чемпионат, выиграл пассажирскую ЛЧ
Как по мне, достижения Нойера были мощнее.
Тогда это было норм или не очень?)
Зубастик в 1/2 на ЧМ 2022 Турции забивал.
Это как, норм было или не очень?)))
Сейчас еще и мимо Евро пролетит, а условный Люксембург сыграет в чемпионате европы.
Видимо у Люксембурга топ состав)))