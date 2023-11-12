Холанд забил 48-й гол в 2023 году и обошел Кейна. У Роналду 45 мячей, у Мбаппе – 43

Теги Криштиану Роналду Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Марк Кукурелья Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Челси».

Форвард «Манчестер Сити» заработал пенальти за фол Марка Кукурельи и сам его исполнил на 25-й минуте, а в начале второго тайма забил второй мяч .

Это 47-й и 48-й голы норвежца в 2023 году с учетом выступлений за клуб и сборную. Холанд обогнал по этому показателю форварда «Баварии» Харри Кейна (47).

Третьим идет нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду (45). У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола.

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96 комментариев

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rigobersong
Почему португальское посмешище из ноунейм Лиге в рейтинге, а условно Барнабас Варга из чемпионата Венгрии который наколотил больше 40ка голов в 2023м нет?:) С каких пор Лига песка стала сильнее лиги, чьи клубы играют в ЛЧ?:))
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-58
+131
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Милитриса Кирбитьевна
Что делает игрок недолиги в этом списке?
+91
-24
+67
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Red_Marlboro_
Пустынная Эсмеральда тут явно лишняя
+66
-15
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FC.Barcelona
В фильме «Какого хрена здесь делает Роналду»
+47
-10
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rigobersong
Помню был Марк Янко, в Австрии больше гола за игру забивал, но не видел что-то с ним столько новостей, сколько с мистером 007 (0 голов+0голевых в ПО ЧМ, 7й номер:))
+45
-22
+23
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Greatest Of All Time
Ответ Великий Алонсо
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Артём Иванов забил у нас во дворе 87 голов и ему 45, так что Холанд никто.
+26
-5
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Блуждающий странник
Это же максимальный абсурд добавлять игрока в такие рейтинги чисто из-за того, что это Роналду ради комментариев. Помню Митрович забил в чемпионшипе 40+ за сезон, а не за год и только за один лишь клуб. Что-то его не включали в топы. Такими темпами в следующем году снова Митрович будет лучшим бомбардиром за календарный год, но его кажется не будут включать в такие топы)
+27
-7
+20
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Andry 72
Ответ Великий Алонсо
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Он в Европе не играет,чтобы его сравнивать с лучшими,даже если ему 39 лет,при всём уважении это не того уровня чемпиионат
+19
-5
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Oleg
Попытка притянуть португальское недоразумение к топ бомбардирам из Европы смешна.
СА 67 по силе лига, выше чемпионат Белоруссии и испанская Сегунда.
Давайте тогда бомбардиров из чемпионата Таджикистана публиковать , а что?)
+19
-7
+12
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Шурик Шурик
Уважаемые редакторы сайта sports.ru. Прошу, умоляю, ползаю на коленях. Опубликуйте, пожалуйста, рейтинг, в котором верблюжья лига котируется на том же уровне, что и АПЛ с Лигой 1. Очень жду такой топ с пояснениями и графиками
+20
-10
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Greatest Of All Time
Ответ Блуждающий странник
Это же максимальный абсурд добавлять игрока в такие рейтинги чисто из-за того, что это Роналду ради комментариев. Помню Митрович забил в чемпионшипе 40+ за сезон, а не за год и только за один лишь клуб. Что-то его не включали в топы. Такими темпами в следующем году снова Митрович будет лучшим бомбардиром за календарный год, но его кажется не будут включать в такие топы)
Потому что у Митровича нет 95% фанаты редакторы в спортс.ру.
+12
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евГений
Ответ DAVID19-91
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Сначаладобейся!!!
+13
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rigobersong
Ответ Шурик Шурик
Уважаемые редакторы сайта sports.ru. Прошу, умоляю, ползаю на коленях. Опубликуйте, пожалуйста, рейтинг, в котором верблюжья лига котируется на том же уровне, что и АПЛ с Лигой 1. Очень жду такой топ с пояснениями и графиками
Пожалуйста:))

https://www.teamform.com/en/league-ranking/world

66е место, между Азербайджаном и Венесуелой:)
+13
-4
+9
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Экспертное мнение
Ответ Oleg
Попытка притянуть португальское недоразумение к топ бомбардирам из Европы смешна. СА 67 по силе лига, выше чемпионат Белоруссии и испанская Сегунда. Давайте тогда бомбардиров из чемпионата Таджикистана публиковать , а что?)
Ничего нового, примерно по такой схеме и притянули "конкурента" для Месси. Много раз повторяйте: "Нырки, дуга, симуляции и замыкания - самое сложное в футболе, это искусство. А дриблинг - бесполезная вещь", и вуаля, хомячки всерьез начнут сравнивать игроков совершенно разного уровня и амплуа с разными способностями.
+11
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RegistA
829ый в рейтинге ещё на ходу,держите в курсе)
+8
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A K
Цирк с этой верблюжьей лигой, конечно.
+9
-1
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Вальдано
Ответ rigobersong
Помню был Марк Янко, в Австрии больше гола за игру забивал, но не видел что-то с ним столько новостей, сколько с мистером 007 (0 голов+0голевых в ПО ЧМ, 7й номер:))
Просто Спортс хочет хоть как-то поддержать совсем уничтоженных.. ЧМ, The Best, ЗМ - это вам не шутки. Это нокаут. До сих пор пытаются привести в чувство балласта. Но нашатырь уже не помогает. Приходится тормошить таким вот образом.. 😄🤭
+12
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Spartakus1984
Хватит пихать Роналду-он играет в дно лиге-его голы по ценности сравнивать с голами в топ лигах Европы вообще нельзя.
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Oleg
Ответ A K
Как-то мне кажется с что 47 сильно меньше, чем 91, нет? 😉
Все таки 91 + 25 у Месси в 2012 какие то нечеловеческие цифры.
Год подходит к концу а молодой страйкер отстает от рекорда Месси на более чем 40 голов)
+7
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Экспертное мнение
Ответ 5t1ck
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Месси - кубок мира, чемпион Франции, суперкубок.
Роналду - ничего, ничего, ничего и ничего (ЗМ-2013).

ничего не напутал?
+9
-3
+6
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Человек1991
ТОП 20 Лиг Мира : Англия , Испания , Италия , Франция , Германия , Бразилия , Россия, Аргентина , Португалия , США, Голландия, Бельгия, Мексика , Швейцария , Австрия , Турция , Греция , Сегунда, Чемпионшип, Сербия ,Хорватия и тд. Пустынная медиалига даже не в топ 50 , ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает голы из этой лиги.
+8
-3
+5
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Игорь Климов
Вот скоро один Кринж7 будет играть против "грозной" сборной Лихтенштейн и забьёт там минимум 5 голов, вот тогда все увидят "настоящего забивалу" этого года! Ха-ха-ха)
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Экспертное мнение
Ответ Штаны Габора Кирая
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Вы действительно думаете, что пиар истерички симулянта не устраивает только фанатов одного игрока? Ошибаетесь, в мире футбола симулянток никогда не уважали, Рон не исключение.
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A K
Как-то мне кажется с что 47 сильно меньше, чем 91, нет? 😉
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Станислав Л
В сравнении с Холандом и Мбапе рекорд Месси - на века!
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