Холанд забил 48-й гол в 2023 году и обошел Кейна. У Роналду 45 мячей, у Мбаппе – 43
Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Челси».
Форвард «Манчестер Сити» заработал пенальти за фол Марка Кукурельи и сам его исполнил на 25-й минуте, а в начале второго тайма забил второй мяч .
Это 47-й и 48-й голы норвежца в 2023 году с учетом выступлений за клуб и сборную. Холанд обогнал по этому показателю форварда «Баварии» Харри Кейна (47).
Третьим идет нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду (45). У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
СА 67 по силе лига, выше чемпионат Белоруссии и испанская Сегунда.
Давайте тогда бомбардиров из чемпионата Таджикистана публиковать , а что?)
https://www.teamform.com/en/league-ranking/world
66е место, между Азербайджаном и Венесуелой:)
Год подходит к концу а молодой страйкер отстает от рекорда Месси на более чем 40 голов)
Роналду - ничего, ничего, ничего и ничего (ЗМ-2013).
ничего не напутал?