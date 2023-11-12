Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Челси».

Форвард « » заработал пенальти за фол и сам его исполнил на 25-й минуте, а в начале второго тайма забил второй мяч .

Это 47-й и 48-й голы норвежца в 2023 году с учетом выступлений за клуб и сборную. Холанд обогнал по этому показателю форварда «Баварии» Харри Кейна (47).

Третьим идет нападающий «Аль-Насра» (45). У форварда «ПСЖ» 43 гола.

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