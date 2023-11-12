«Барса» на 18-й секунде пропустила от «Алавеса» после потери Гюндогана. В XXI веке каталонцам не забивали в домашнем матче Ла Лиги так рано
«Барселона» пропустила от «Алавеса» на 1-й минуте игры.
Счет в матче открыл форвард Саму Омородион на 18-й секунде матча Ла Лиги. Игроки «Алавеса» воспользовались ошибкой хавбека «блауграны» Илкая Гюндогана, потерявшего мяч в центре поля, после чего Хон Гуриди начал голевую атаку.
«Барселона» пропустила два самых быстрых гола в этом сезоне Ла Лиги: сегодня на 18-й секунде и в матче с «Гранадой» на 17-й секунде. В XXI веке «Барселона» никогда не пропускала в домашнем матче чемпионата так рано, как сегодня.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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