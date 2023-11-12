«Барса» на 18-й секунде пропустила от «Алавеса» после потери Гюндогана. В XXI веке каталонцам не забивали в домашнем матче Ла Лиги так рано

Теги Барселона Ла Лига Алавес Илкай Гюндоган Хон Гуриди Саму Омородион Футбол

«Барселона» пропустила от «Алавеса» на 1-й минуте игры.

Счет в матче открыл форвард Саму Омородион на 18-й секунде матча Ла Лиги. Игроки «Алавеса» воспользовались ошибкой хавбека «блауграны» Илкая Гюндогана, потерявшего мяч в центре поля, после чего Хон Гуриди начал голевую атаку.

«Барселона» пропустила два самых быстрых гола в этом сезоне Ла Лиги: сегодня на 18-й секунде и в матче с «Гранадой» на 17-й секунде. В XXI веке «Барселона» никогда не пропускала в домашнем матче чемпионата так рано, как сегодня.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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40 комментариев

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HK Traktor
Все силы в раздевалке потратил на накачку партнеров.
+56
-1
+55
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Lifar Skladchikov
Это тот Гюндоган, который был недоволен прессингом Барсы?) Карма!
+52
-13
+39
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U
Ответ Роман Цуркану
Левандовски пешком ходит всю игру..
К величию торопиться не надо.
+26
0
+26
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Trash Talking
Судя по матчу, Барслона действительно играет в тяжелых футболках. А Алавес в важных и почетных.
+18
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+16
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BananaMantana
Ответ Роман Цуркану
Левандовски пешком ходит всю игру..
берёт пример с лучших 🤷‍♂️
+16
-6
+10
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Полуэктов Пётр
Ответ Кирилл
Уже который матч в этом сезоне Барселона пропускает на первых минутах … Тут даже слов нет от Хави и каких-то его «идей»..
А какая связь между идеями Хави (любыми из них) и тем, что Гюндоган просто мячик подарил сопернику? Вряд ли же это была идея Хави.
+14
-5
+9
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Гильяно
Алавес хозяин барселоны
+28
-19
+9
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Роман Цуркану
Левандовски пешком ходит всю игру..
+10
-1
+9
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sintenced
Это всё промадридские власти виноваты.
+9
-3
+6
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Вячеслав Новиков
Можете меня минусовать, но Хави не тренер, ему МС дай и то наверное испортит
+5
-1
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фк кабинет
Надеюсь контракт с нашим гением Хави уже продлили.
+8
-4
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Сикарио
Хаве: "Я не гонюсь за рекордами, рекорды сами находят меня".
+10
-7
+3
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Ханс Ланда
Сделан еще один уверенный шаг к возвращению той самой Барсы 💪
+3
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alireal
Ответ sintenced
Это всё промадридские власти виноваты.
Мадридские социалисты)
+2
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Гномович!
Когда говорят середняк, сразу вспоминаю Барсу.
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Алексей Ненахов
18 мгновение величия
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cr cr777
Барселоха вообще близко не топ клуб в истории футбола!
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Йети
Клоуны
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Петр Иванов
😂😂
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Фарид Алекперов
Ответ Lifar Skladchikov
Это тот Гюндоган, который был недоволен прессингом Барсы?) Карма!
Гюндоган играет как надо, несколько раз прошивал оборону Алавеса своими передачами, но напы Барсы какие-то нерасторопные.
+2
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Кирилл
Ответ Ansu Fati
На 100% соответствуешь рифмующемуся слову к имени))
Ну-ка, это какому ?
Аж интересно стало
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Ansu Fati
Ответ Кирилл
Уже который матч в этом сезоне Барселона пропускает на первых минутах … Тут даже слов нет от Хави и каких-то его «идей»..
На 100% соответствуешь рифмующемуся слову к имени))
+1
-1
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Эль Иберико
Сколько еще рекордов побьёт Хаве..
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alireal
На 18-й секунде? Это они ещё долго продержались с такой то игрой
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Кузя Гитарист
Ответ alireal
Мадридские социалисты)
Медельинский картель
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