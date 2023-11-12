«Барселона» пропустила от «Алавеса» на 1-й минуте игры.

Счет в матче открыл форвард на 18-й секунде матча Ла Лиги. Игроки « » воспользовались ошибкой хавбека «блауграны» , потерявшего мяч в центре поля, после чего начал голевую атаку.

«Барселона» пропустила два самых быстрых гола в этом сезоне : сегодня на 18-й секунде и в матче с «Гранадой» на 17-й секунде. В XXI веке «Барселона» никогда не пропускала в домашнем матче чемпионата так рано, как сегодня.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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