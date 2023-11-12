Тюкавин забил в 4-м матче подряд. У форварда 6 голов в сезоне РПЛ – из россиян больше только у Чалова (7)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Федор Чалов Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин забил 6-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард «Динамо» открыл счет в матче 15-го тура с «Оренбургом».

21-летний игрок забил в 4-й игре подряд во всех турнирах.

С 6 голами Тюкавин делит 5-е место в списке бомбардиров лиги с Бенхамином Гарре и Евгением Марковым. Среди россиян больше Константина забил только Федор Чалов из ЦСКА – 7 голов (4 с пенальти).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Список бомбардиров РПЛ

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