Тюкавин забил в 4-м матче подряд. У форварда 6 голов в сезоне РПЛ – из россиян больше только у Чалова (7)

Константин Тюкавин забил 6-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард « » открыл счет в матче 15-го тура с « ».

21-летний игрок забил в 4-й игре подряд во всех турнирах.

С 6 голами делит 5-е место в списке бомбардиров лиги с Бенхамином Гарре и Евгением Марковым. Среди россиян больше Константина забил только из ЦСКА – 7 голов (4 с пенальти).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Список бомбардиров РПЛ

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