Тюкавин забил в 4-м матче подряд. У форварда 6 голов в сезоне РПЛ – из россиян больше только у Чалова (7)
Константин Тюкавин забил 6-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Форвард «Динамо» открыл счет в матче 15-го тура с «Оренбургом».
21-летний игрок забил в 4-й игре подряд во всех турнирах.
С 6 голами Тюкавин делит 5-е место в списке бомбардиров лиги с Бенхамином Гарре и Евгением Марковым. Среди россиян больше Константина забил только Федор Чалов из ЦСКА – 7 голов (4 с пенальти).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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