Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Настоящая «девятка», идеально соответствует ДНК клуба. Мы пошли ва-банк, трансферы за 100 млн останутся исключением»

Гендиректор «Баварии» высказался о подписании Харри Кейна.

Англичанин перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» летом. За 11 первых матчей в рамках Бундеслиги он забил 17 мячей.

«Мы пошли ва-банк, и нам повезло, что оно того стоило. Хотя трансферы за 100 миллионов, безусловно, останутся исключением.

Настоящая «девятка», которая идеально соответствует ДНК «Баварии». Мы рады, что он теперь носит правильную футболку.

Он отличный спортсмен и настоящий джентльмен. Никогда раньше наши каналы в социальных сетях не посещало так много людей, как в день его перехода.

Мы хотим помочь ему добавить еще несколько титулов в его карьеру», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

Статистику Кейна можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?