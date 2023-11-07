Тюкавин о 3:3 с «Сочи»: «Думали, что матч можно заканчивать. Но этого не произошло»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сочи Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин оценил ничью с «Сочи» (3:3) в Мир РПЛ.

— Что сегодня случилось? Потеря концентрации, не хватило физики?

— Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. «Сочи» забил два, а мы не забили ни одного.

— Как Марцел Личка отреагировал на результат в раздевалке?

— Не могу комментировать это.

— В какой момент выпустили игру из‑под контроля?

— Наверное, когда пропустили второй гол во втором тайме.

— Показалось, что игроки «Динамо» выглядели самоуспокоенными.

— Да вроде нет. Понятно, что думали, что сегодня наша игра и матч можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из‑за того, что не победили.

— Вы забили во втором матче подряд. Можете сказать, что уверенность возвращается?

— Надеюсь, что возвращается. И вернется в дальнейшем, – сказал форвард «Динамо».

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1 комментарий

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Andrey Yaroslavtsev
Думать, это конечно, хорошо. Даже полезно.
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