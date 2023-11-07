Тюкавин о 3:3 с «Сочи»: «Думали, что матч можно заканчивать. Но этого не произошло»
Константин Тюкавин оценил ничью с «Сочи» (3:3) в Мир РПЛ.
— Что сегодня случилось? Потеря концентрации, не хватило физики?
— Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. «Сочи» забил два, а мы не забили ни одного.
— Как Марцел Личка отреагировал на результат в раздевалке?
— Не могу комментировать это.
— В какой момент выпустили игру из‑под контроля?
— Наверное, когда пропустили второй гол во втором тайме.
— Показалось, что игроки «Динамо» выглядели самоуспокоенными.
— Да вроде нет. Понятно, что думали, что сегодня наша игра и матч можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из‑за того, что не победили.
— Вы забили во втором матче подряд. Можете сказать, что уверенность возвращается?
— Надеюсь, что возвращается. И вернется в дальнейшем, – сказал форвард «Динамо».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1 комментарий