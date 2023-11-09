Газзаев о голах Тюкавина в 2 играх РПЛ подряд: «Рано хвалить. Он должен забивать в лиге по 20 мячей за сезон»
Валерий Газзаев высказался о потенциале форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
«Радует, что Тюкавин оживает, начинает забивать. У него сильные качества форварда, голевое чутье на высоком уровне.
Потенциал у парня большой. Поэтому его рано хвалить за два гола в двух турах. С его-то данными Тюкавин должен забивать в РПЛ по 20 голов за сезон. Не меньше! Он сам должен поставить себе такую планку», – сказал экс-тренер ЦСКА.
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