Мбаппе о летней трансферной саге: «Не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. И так уже слишком много разговоров»

Килиан Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать свою летнюю трансферную сагу.

В июне 24-летний форвард сообщил « », что не намерен продлевать контракт с клубом и может покинуть его бесплатно летом 2024 года.

Клуб в ответ не взял Мбаппе в турне по Азии. Игрок, некоторое время не тренировавшийся с основой, пропустил первую игру сезона, но затем вернулся в состав.

Его будущее на данный момент по-прежнему остается неопределенным. При этом сообщалось, что договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно, он может продлить контракт на несколько лет.

«Самое главное – играть в футбол, остальное вы [медиа] делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь.

Я думаю, что разговоров и так уже слишком много», – сказал Мбаппе.

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