Мбаппе о летней трансферной саге: «Не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. И так уже слишком много разговоров»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать свою летнюю трансферную сагу.

В июне 24-летний форвард сообщил «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом и может покинуть его бесплатно летом 2024 года. 

Клуб в ответ не взял Мбаппе в турне по Азии. Игрок, некоторое время не тренировавшийся с основой, пропустил первую игру сезона, но затем вернулся в состав. 

Его будущее на данный момент по-прежнему остается неопределенным. При этом сообщалось, что Килиан договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно, он может продлить контракт на несколько лет.

«Самое главное – играть в футбол,  остальное вы [медиа] делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. 

Я думаю, что разговоров и так уже слишком много», – сказал Мбаппе. 

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2 комментария

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Кино Музыка
Сага продолжается.
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Reims Start 2023
Не уйдёт он не куда, возможно и Реал откажется от этих детских игр и займётся найти другого отличного забивного
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