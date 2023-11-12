Семак об Изидоре: «Его приглашение было оправданно, «Зениту» нужны игроки замены. Функциональная готовность не на самом высоком уровне»

Сергей Семак сказал, что Вильсон Изидор еще не полностью готов.

Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15‑м туре Мир . Французский форвард, перешедший по ходу чемпионата из «Локомотива», вышел на поле на 67-й минуте.

В общей сложности футболист провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей и забил один гол.

«Его приглашение в клуб было оправданно. Нам нужны были игроки, которые могут выходить на замену и составлять конкуренцию. Что касается результативности, то нужно поработать.

Его функциональная готовность не на самом высоком уровне. Эти вопросы мы всегда слышим. Игроку нужно адаптироваться в команде», – сказал главный тренер « ».

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