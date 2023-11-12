Семак об Изидоре: «Его приглашение было оправданно, «Зениту» нужны игроки замены. Функциональная готовность не на самом высоком уровне»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Сергей Семак сказал, что Вильсон Изидор еще не полностью готов.

Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15‑м туре Мир РПЛ. Французский форвард, перешедший по ходу чемпионата из «Локомотива», вышел на поле на 67-й минуте. 

В общей сложности футболист провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей и забил один гол.

«Его приглашение в клуб было оправданно. Нам нужны были игроки, которые могут выходить на замену и составлять конкуренцию. Что касается результативности, то нужно поработать.

Его функциональная готовность не на самом высоком уровне. Эти вопросы мы всегда слышим. Игроку нужно адаптироваться в команде», – сказал главный тренер «Зенита». 

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6 комментариев

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Удар Кержакова
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вот это поддержка от тренера, я бы саботировал всё что угодно, просто получая зарплату на лавке за такой гнилой базар...
Чем он так тебя (Изидора) обидел? Или вы такие ранимые, как Соболев и Джикия в Спартаке?
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AIBOLIT66
Касьера два года бегал по полю как олененок Бэмби.
А два последних гола головой это такие удары рогами настоящего боевого горного козла, простите за чудовищный комплимент.
Может Изи окрепнет и превратится в дикого вепря....
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zzzeeerrrooo
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откровенно определил игрока на лавку, вместо поддержки и того, что он как и все игрок основы...зачем игроку вкалывать если он и так будет понимать что шансов на основу у него нет...
Матео тоже был лавочником ...
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