Семак об Изидоре: «Его приглашение было оправданно, «Зениту» нужны игроки замены. Функциональная готовность не на самом высоком уровне»
Сергей Семак сказал, что Вильсон Изидор еще не полностью готов.
Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15‑м туре Мир РПЛ. Французский форвард, перешедший по ходу чемпионата из «Локомотива», вышел на поле на 67-й минуте.
В общей сложности футболист провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей и забил один гол.
«Его приглашение в клуб было оправданно. Нам нужны были игроки, которые могут выходить на замену и составлять конкуренцию. Что касается результативности, то нужно поработать.
Его функциональная готовность не на самом высоком уровне. Эти вопросы мы всегда слышим. Игроку нужно адаптироваться в команде», – сказал главный тренер «Зенита».
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А два последних гола головой это такие удары рогами настоящего боевого горного козла, простите за чудовищный комплимент.
Может Изи окрепнет и превратится в дикого вепря....