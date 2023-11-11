«Зенит» не проигрывает 7 матчей подряд. До ничьей с «Краснодаром» было 6 побед

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Краснодар Футбол

«Зенит» продлил серию без поражений до 7 матчей.

В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Команда Сергея Семака выиграла 6 из 6 предыдущих матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Последнее поражение «Зенит» потерпел 30 сентября в матче с «Оренбургом» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».

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12 комментариев

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Сергей48
Нормально Зенит, так держать! График чемпионский!
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Deca
Ответ Любовь Мелехова
На этот раз реализация подвела. Мостовой в концовке мог забить, да и свежий Изидор должен был попроворней быть. Но сослагательного наклонения в футболе тоже нет.
Изидор: - Я никому ничего не должен!

P.S. Самый слабый игрок зенита.
И не каждый француз - футболист
+3
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Grishkevich
Да и здесь была бы, но неудача
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freeman123
Ответ Сергей48
Нормально Зенит, так держать! График чемпионский!
Сейчас да, а так много растеряли очков в начале чемпионата
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Любовь Мелехова
Ответ Grishkevich
Да и здесь была бы, но неудача
На этот раз реализация подвела. Мостовой в концовке мог забить, да и свежий Изидор должен был попроворней быть. Но сослагательного наклонения в футболе тоже нет.
+4
-2
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Олег Сагайдачный
Было 7 очков между ними. Осталось 2. Идём дальше.
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Михаил Алексеев
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Циник Петербургский
Ответ Михаил Алексеев
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Черный список петросянов местного разлива заслуженно Ваш
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