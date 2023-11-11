«Зенит» не проигрывает 7 матчей подряд. До ничьей с «Краснодаром» было 6 побед

«Зенит» продлил серию без поражений до 7 матчей.

В 15-м туре Мир «Зенит» на своем поле сыграл вничью с « » (1:1).

Команда Сергея Семака выиграла 6 из 6 предыдущих матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Последнее поражение « » потерпел 30 сентября в матче с « » (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».

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