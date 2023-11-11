«Зенит» не проигрывает 7 матчей подряд. До ничьей с «Краснодаром» было 6 побед
«Зенит» продлил серию без поражений до 7 матчей.
В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
Команда Сергея Семака выиграла 6 из 6 предыдущих матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.
Последнее поражение «Зенит» потерпел 30 сентября в матче с «Оренбургом» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».
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