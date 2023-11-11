«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 матчей подряд – с апреля 2018-го
«Краснодар» не смог обыграть «Зенит» в 11-й раз подряд.
В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1).
Из 11 последних матчей между командами 4 завершились вничью. Еще 7 раз победу одерживала команда из Санкт-Петербурга.
Последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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