«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 матчей подряд – с апреля 2018-го

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Зенит» в 11-й раз подряд.

В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1).

Из 11 последних матчей между командами 4 завершились вничью. Еще 7 раз победу одерживала команда из Санкт-Петербурга.

Последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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31 комментарий

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Сергей48
Отскочили быки, тянули время как могли, справились… нужно признать!
+42
-9
+33
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Доктор Верховцев
А Сперцян, я смотрю, кривляться на газоне любит. Ажно корёжит его в приступах симуляции.
+40
-9
+31
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Давид Agabekyan
Ответ Доктор Верховцев
А Сперцян, я смотрю, кривляться на газоне любит. Ажно корёжит его в приступах симуляции.
Сафонов тоже
+30
-6
+24
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Сергей Жарковский
Жаль не смогли дожать Краснодар, столько моментов упустили в самом конце. Андрюха Мостовой настоящий джокер!
+18
-4
+14
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Давид Agabekyan
Ответ Лурц
Отскочил Зенит. в первом тайме Краснодар должен был 2 закатить.
Особенно когда Черников мяч руками обработал
+16
-3
+13
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Stas Politik
Карасёв провалил матч вчистую. Очень много грубых фолов прозевал и не выдал карточек
Грустно, что судьям разрешают превращать матчи в вольную борьбу....
+13
-3
+10
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fil_spb
Ответ Доктор Верховцев
А Сперцян, я смотрю, кривляться на газоне любит. Ажно корёжит его в приступах симуляции.
И это абсурд, что он без ЖК с матча ушел. У него сегодня и симуляции и грубость и провокации трибун. И все прощено судьями.
+9
-1
+8
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Антон Лукашов
Ответ Алексей Александрович
как же обидно за Краснодар,надо было выносить
Выносилка ещё не выросла
+8
0
+8
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Stas Politik
Ответ Сергей Жарковский
Жаль не смогли дожать Краснодар, столько моментов упустили в самом конце. Андрюха Мостовой настоящий джокер!
Момент в концовке 1 в 1 напоминает эпизод в домашнем матче с Лацио, где Мостовой одним касанием убрал нескольких игроков, пробросив мяч вперед, и пробил рядом со штангой
+6
0
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ zanuda59
Может так случиться, что и двенадцатый раз подряд не обыграет, а чемпионом станет. Ну и?
Не
Чемпионы так время не тянут
Футбол им все вернёт
+10
-5
+5
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zanuda59
Может так случиться, что и двенадцатый раз подряд не обыграет, а чемпионом станет. Ну и?
+10
-5
+5
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Михаил1970
Игроки Краснодара победившие Зенит в 2018-ом, где они сейчас?
+5
0
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Доктор Верховцев
Ответ Faust Doc
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Конечно не дельфины. Тушёнки из дельфинов не бывает.
+4
-1
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Sergio1964
Краснодар на пределе, у Зенита есть резервы играть сильнее. Будет ли третья сила после зимнего перерыва? Если и будет, то в личных встречах может и покажет силу, но очков для борьбы за чемпионство даже близко не хватит.
+2
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+2
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Oleg Olegov
Даже Спартак поинтереснее был, чем Краснодар
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Fenomeno R9
Очень на тоненького!
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Муканов Арманбек
Это тот матч где Окриашвили положил голешник через себя?
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Давид Agabekyan
Ответ Faust Doc
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Дельфины умные животные, а эти неосознанные клоуны
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Антон Лукашов
Мостового надо было раньше выпускать
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